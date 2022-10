Lo que tenés que saber para empezar tu jornada

6ª Conferencia Espacial del Paraguay

Este martes a las 08:00 se realizará la 6ª Conferencia Espacial del Paraguay en el gran teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay y será transmitido a través de las páginas de la Agencia Espacial del Paraguay. En la ocasión se lanzará la estampilla GuaraniSat-1 del primer satélite paraguayo.

Juegos Odesur con varias competencias

Los juegos Odesur 2022 continúan este martes con diferentes disciplinas como clavados trampolín, natación, esgrima, karate, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, remo y triatlón.

Costanera de Asunción bloqueda para el tránsito

En el marco de los Juegos Odesur 2022, varios tramos de la Costanera de Asunción estarán bloqueados para el tránsito vehicular por algunos días.

Los bloqueos serán este martes desde las 07.00, el miércoles 5 de octubre, luego el 12 y finalmente, del viernes 14 al sábado 15 del mismo mes, en distintos horarios, según indicó la Comuna a través de sus redes sociales.

TSJE pide extender horario de votación tras incendio

El Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE) solicitó modificar el artículo 218 del Código Electoral para extender el horario de votación, tras una reunión con Congresistas.

Campaña de vacunación continúa en todo el país

La vacunación contra el Covid-19, Influenza y el Sarampión y Polio continúa este martes en todo el país, en el marco de la Campaña Nacional de Intensificación de Vacunación.

La UEFA Champions League con seis partidos este martes

La jornada 3 de la Uefa Champions League 2022-2023 se reanuda este martes con Bayern Múnich vs Viktoria Plzen, Marsella vs Sporting Lisboa, Porto vs Leverkusen, Club Brujas vs Atlético de Madrid, Ajax vs Napoli y Frankfurt vs Tottenham.