Lo que tenés que saber para empezar tu jornada

Cámara de Diputados conformará comisiones permanentes

La Cámara de Diputados tratará este miércoles, en sesión ordinaria de las 8:30, el proyecto de ley que aprueba el protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que ya tiene media sanción en el Senado. En la ocasión, los legisladores también integrarán todas las comisiones permanentes de la Cámara Baja y estudiarán otras propuestas, como la que busca elevar de 10 a 15 años el marco penal a los hechos punibles de estafa y lesión de confianza en los casos graves; la que modifica el Código Aduanero, entre otras.

Vidriera de empleo con más de 380 ofertas

La Vidriera de Empleo del Ministerio de Trabajo cuenta para esta semana con unas 383 ofertas laborales, entre las cuales están puestos para operador de producción para cableado, asesor comercial de medio tiempo, atención en restaurante para comida rápida, entre otros. Además, se encuentran disponibles unas 30 vacancias correspondientes a la feria de empleo gastronómica. Para más información se puede acceder aquí.

Cortes de luz por trabajos programados

La ANDE informó que este miércoles se registrarán cortes de luz por trabajos programados en los barrios Hipódromo y Virgen Fátima de Asunción; San Isidro, Palomar, Santo Domingy Valle Apu’a de Lambaré; Maramburé, Laurelty, Ykua Karanda’y y Ñu Guazú de Luque; Santa María y Espíritu Santo de San Lorenzo; y Costa Fleitas de Areguá. Ver horarios.

Partidos por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Los partidos programados para este miércoles en el marco de la Copa Libertadores son Palmeiras vs. Cerro Porteño (3-0), que se enfrentarán a las 18:15, horario en el cual también disputarán Colón ante Talleres (1-1). Finalmente, para las 20:30 se prevé el encuentro entre River Plate y Vélez Sarsfield (0-1). Mientras tanto, por la Copa Sudamericana disputarán Ceará vs. The Strongest (2-1), a las 18:15; Santos vs. Deportivo Táchira (1-1), a las 20:30, y Melgar vs. Deportivo Cali (0-0), también a las 20:30.