Lo que tenés que saber para empezar tu jornada

Giuzzio debe presentarse a declarar sobre Cartes

Arnaldo Giuzzio debe presentarse este martes a declarar en el marco de su denuncia contra el ex presidente Horacio Cartes. El Ministerio Público le notificó al ex ministro del Interior que en caso de que no se presente, se ordenará su detención.

Vuelven a habilitarse todos los vacunatorios del país

Tras haber cerrado por el feriado nacional de este lunes, todos los vacunatorios de las dosis contra el Covid-19 del país vuelven a abrir sus puertas este martes para la población habilitada, que incluye a personas de 5 años en adelante. Además, vuelve la vacunación en más de 200 escuelas y colegios del territorio nacional. El único centro de vacunación que inoculó el lunes fue el Rubén Dumot, ex Aratirí.

No habrá toma de muestras en el Rubén Dumot

El Ministerio de Salud informó que el puesto vehicular para la toma de muestras de Covid-19 del autódromo Rubén Dumot, ex Aratirí, permanecerá cerrado desde este martes 1 de marzo. Ver lista de puestos habilitados.

Paraguay conmemora Día de los Héroes

Si bien el feriado nacional por el Día de los Héroes se estableció para el lunes, la conmemoración es este 1 de marzo, fecha que fue elegida por la muerte del Mariscal Francisco Solano López. El objetivo es rendir homenaje a todas aquellas personas que lucharon para defender al país en la Guerra de la Triple Alianza.

Continúa conflicto entre Rusia y Ucrania

Mientras prosigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, ambas naciones ya comenzaron este lunes las negociaciones en Pripiat, en la frontera ucraniano-bielorrusa, en las que Kiev intentará lograr un alto el fuego por parte de Rusia tras cinco días de guerra.

Recomendaciones ante presencia de nube de humo

El lunes se registraron nubes de humo en varias partes del país. Ante ello, un especialista emitió una serie de recomendaciones para la población, como no salir de las casas, mantener cerradas las puertas y ventanas, solo utilizar ventiladores, y portar tapabocas.