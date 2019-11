Lo que se debe tener en cuenta para comprar un aire acondicionado

Como principal detalle, Leguizamón señaló a Monumental 1080 AM que se debe tener en cuenta la dimensión del lugar para el adecuado acondicionamiento.

“Porque si yo instalo un equipo que no está debidamente dimensionado puedo comprar un equipo pequeño que va a trabajar 24 horas, sin descansar, y no va a llegar al confort necesario porque no va a enfriar, porque es chico”, explicó.

Por el contrario, apuntó a que si el equipo está pensado según las dimensiones del lugar, el aire acondicionado descansa cuando llega a la temperatura programada, por consiguiente se puede ahorrar en consumo y alargar su vida útil.

"En domicilios, la fórmula es sencilla, se puede calcular 1.000 BTU por metro cuadrado. Si yo tengo una pieza de 3x3 mínimo debe ser un equipo de 9.000 BTU, para una pieza 4x4 sería 16.000 BTU y si no hay una en el mercado le pongo uno de 18.000 BTU, ese es el cálculo para comprar un equipo", especificó.

Para el instructor, otro factor importante para que el equipo funcione es el mantenimiento. En ese sentido, recomendó que el aire acondicionado reciba un mantenimiento cada un año y no solamente cada vez que tenga un problema.

Además, indicó que no es conveniente utilizar extractores para evacuar el aire caliente que queda en la casa. Aconsejó colocar cielorraso a los techos para que el calor no penetre tanto en los techos y las paredes.