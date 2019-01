Usar el aire 8 horas diarias dará un gasto de G. 157.000 al mes

Por consiguiente, la empresa pública vuelve a hacer énfasis en la tabla de consumo de los principales electrodomésticos del hogar, de manera a que el cliente pueda hacer un seguimiento. Al respecto, solo el acondicionador de aire (modo frío) puede representar una erogación mensual de G. 156.784, si es utilizado ocho horas diarias durante todo el mes (ver infografía). Por supuesto, se le tiene que sumar el consumo de los demás artefactos utilizados.

Otros equipos a tener en cuenta durante los días de calor son la congeladora (freezer) cuyo uso diario, por 12 horas, se traduce en un gasto de G. 235.175 al mes. La ducha eléctrica, si es empleada por dos horas diarias, puede significar una carga de G. 114.975.

La heladera y el ventilador de techo tienen un menor consumo. Si la primera es utilizada por 12 horas diarias puede añadir G. 47.035 a la factura mensual. El segundo equipo, al ser activado por 12 horas al día, equivaldría a una erogación de G. 12.543.

También es importante recalcar que los nuevos medidores digitales de la ANDE tienen la capacidad de hacer la lectura de los equipos conectados, por más de que no estén funcionando (modo stand by), como es el caso de los televisores y cargadores de celulares. Por ende, se recomienda a los clientes a desconectar los aparatos que no se utilizarán si no quieren tener sorpresas en la factura.

DECLARAR CARGA. Días atrás, autoridades de la compañía pública volvieron a solicitar conciencia a la hora de utilizar el aire acondicionado e incluso pidieron que se comunique a la estatal cuando se realiza la instalación de un nuevo acondicionador; de manera a tener actualizada la carga de los domicilios. Esto no cayó muy bien a algunos usuarios, quienes en redes sociales manifestaron que son libres de usar sus artefactos como mejor les parezca.

Andrés Ramírez, director de Distribución de la estatal, había indicado que en varias zonas del área metropolitana los transformadores ya están sobrecargados y se debe en gran parte a que no hay una declaración de las nuevas instalaciones.