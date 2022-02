Llanismo sigue renuente al juicio a Sandra Quiñónez: ¿Hay votos?

El presidente de la bancada llanista en la Cámara de Diputados, Édgar Ortiz, expresó a Última Hora que el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , “no existe y no está presentado”.

Como una manera de descartar el apoyo, el legislador manifestó que hasta el momento no existe argumento alguno ni libelo acusatorio. Al respecto, dijo que analizarán una vez que se tengan.

No obstante, insistió en que se "trata de un show", de algo que posiblemente ni se presente y que "es un problema interno de los colorados". “¿Por qué vamos a meternos”, se preguntó sobre el conflicto en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sobre la posible definición de la postura del movimiento Colorado Añetete este lunes, dijo que "es historia y un invento".

¿Fugas de votos?

El diputado liberal Édgar Acosta expresó a radio Monumental 1080 AM que es difícil dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hablar de que están todos a favor del juicio político a la titular del Ministerio Público.

Sin embargo, aseguró que su bancada, que integran seis parlamentarios, ya definieron apoyar el juicio político.

Sobre el panorama en general, dijo que si la bancada de Colorado Añetete manifiesta su apoyo de iniciar el proceso contra Sandra Quiñónez, incluso puede cambiar la decisión de algunos integrantes del llanismo.

"Si Colorado Añetete sale a decir somos 19 diputados que vamos a acompañar el juicio político, hasta puede cambiar al bloque de los afiliados del PLRA (llanistas) afín y muy cariñoso al señor Horacio Cartes”, sostuvo.

Asimismo dijo que algunos liberales de dicha bancada pueden cambiar por hacer "lo políticamente correcto, no por convencimiento, sino porque viene un año electoral y buscarán seguir en el escenario político".

En ese sentido, señaló que si el llanismo se da cuenta de que no hay votos, no acompañarán para no estar mal con una figura tan poderosa como la de Sandra Quiñónez.

Sobre el discurso de los llanistas, de que se trata de una pelea entre los colorados, Acosta afirmó que es una mentira. “Si hay algo que le interesa a Cartes es la Fiscalía, esa excusa de internas, el que menos entiende de política sabe que no es la realidad”, afirmó.

Finalmente, aseguró que si Añetete decide acompañar en bloque se podrían tener los votos para el juicio político.

La acusación a la fiscala general está basada en la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien reveló un esquema de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que involucra a Horacio Cartes, y se cuestiona que el Ministerio Público no haya abierto una investigación del caso de oficio.

Tras hablarse del juicio político, la Fiscalía anunció la apertura de una causa contra Cartes, pero hizo retroceder a la oposición y al oficialismo de la intención de sacarle a Quiñónez del cargo, más ante la posibilidad de que el ex mandatario sea blanqueado.

Colorado Añetete con "postura firme"

Los diputados y senadores de Colorado Añetete y Fuerza Republicana se reunirán este lunes para definir una postura sobre el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El diputado colorado Hugo Ramírez aseguró que de la reunión participarán todos los legisladores que integran el oficialismo y se tomará una decisión firme y sin fugas sobre el tema.

“Si Sandra Quiñónez continúa van a seguir las dudas sobre los procesos. Lo mejor que le podemos hacer al estado de derecho es el juicio político. Necesitamos dar un mensaje fuerte. Hoy se debe tomar una decisión de consenso en nuestro movimiento, donde no es una gerencia la que baja la línea”, dijo el legislador.

Según Ramírez, la bancada oficialista está “cohesionada y la decisión que se asuma será firme”. “Esta es una posición que no puede permitir grietas, aparte de que debe ser firme y que colabore con la institucionalidad y ayude a la gobernabilidad”.

Votos ajustados

Para aprobar el juicio político se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, si están los 80 presentes, la aprobación se da con 53 como mínimo. Honor Colorado tiene 24 integrantes y se sabe que votarán en contra del libelo.

La bancada de Colorado Añetete está a favor del juicio, pero no es seguro que los 19 miembros voten en este sentido. Tres de las cuatro bancadas liberales también están a favor, y está en duda la llanista, de siete miembros.

En conclusión, considerando estas cuentas, sin los siete llanistas, se llega apenas a 46, y esto asumiendo la fidelidad de los 19 de Añetete, que no están asegurados.