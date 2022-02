Con votos ajustados, juicio a fiscala depende de los diputados llanistas

Así como está el panorama no se tienen las cuentas claras de si la bautizada como “la nueva mayoría” en la Cámara de Diputados tiene suficientes votos para iniciar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y hasta es más posible que no se consiga aprobar el libelo acusatorio.

La oposición, liderada más bien por el Senado, prepara la acusación y negocia con las diferentes bancadas un acuerdo para destituir a quien es considerada la aliada clave de Horacio Cartes en la Justicia. Sin embargo, hasta el momento no se tienen los votos, ya que depende completamente del llanismo, que no sentó postura.

Para aprobar el juicio político se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, si están los 80 presentes, la aprobación se da con 53 como mínimo. Honor Colorado tiene 24 integrantes y se sabe que votarán en contra del libelo.

La bancada de Colorado Añetete está a favor del juicio, pero no es seguro que los 19 miembros voten en este sentido. Tres de las cuatro bancadas liberales también están a favor, y está en duda la llanista, de siete miembros. El diputado Sergio Rojas adelantó que no evaluaron aún el tema y por tanto no aseguran su voto. “Lo evaluaremos con la seriedad que el caso amerita”, expresó el llanista.

Están por aprobar el juicio las de Patria Querida, Encuentro Nacional y Hagamos, además del independiente Jorge Brítez. Esta multibancada tiene ocho diputados, pero Tito Ibarrola viaja a Buenos Aires del 10 al 20 de febrero.

También se prevé la ausencia de dos liberales, Édgar Acosta, por Covid, y Carlos Silva, por un viaje al exterior.

En conclusión, considerando estas cuentas, sin los siete llanistas, se llega apenas a 46, y esto asumiendo la fidelidad de los 19 de Añetete, que no están asegurados.

Madrugada. La acusación a la fiscala general está basada en la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien reveló un esquema de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que involucra a Horacio Cartes, y se cuestiona que el Ministerio Público no haya abierto una investigación del caso de oficio. El fin de semana se comenzó a hablar de juicio político y ayer de madrugada la Fiscalía anunció la apertura de una causa. Igualmente, esto no hizo retroceder ni al oficialismo ni a la oposición en su intención de juicio político.

El diputado Hugo Ramírez dijo que Quiñónez llegó tarde y que incluso Giuzzio podría tener más información sobre su denuncia.

“No existe confianza en el accionar del Ministerio Público”, manifestó.

Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, dijo que hay demasiadas causales para el juicio, ya que el Ministerio Público se convirtió en el brazo operativo de la impunidad, tanto del crimen organizado como de la corrupción pública, expresó.

Por ese motivo, pidió que no se presente un libelo sin tener asegurada la mayoría. “Si metemos un libelo acusatorio sin la construcción de mayorías, es prácticamente un trámite su rechazo”, apuntó.

Manifestó que no es la oposición la que debería presentar el libelo, sino el oficialismo, y los demás solo sumarse a ellos, ya que fueron los que siempre rechazaron el juicio contra la fiscala.

53 votos se necesitan si es que están presentes los 80 diputados (mayoría de dos tercios) para iniciar el juicio.

24 miembros de HC aseguran votar en contra del juicio, y con frecuencia los 7 llanistas siguen su agenda.