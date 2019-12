Lilian Samaniego pidió una auditoría al Ministerio de Relaciones Exteriores

La legisladora denunció que la Cancillería Nacional supuestamente no paga el mantenimiento y alquiler de varias embajadas y consulados y que a semanas de concluir el año aún quedaba 14% de su presupuesto sin ejecutar.

Embed Denuncia presentada ante @contraloriapy por la administración del Canciller Antonio Rivas pic.twitter.com/H3M3h9SVZq — Lilian Samaniego (@LilianSamaniego) December 19, 2019

La parlamentaria mencionó que el pedido de auditoría es con el fin de evitar daños irreparables en contra del patrimonio del Estado.

Asimismo, señaló que no se están pagando gastos de representaciones diplomáticas, además de que existen funcionarios que no son escalafonados y son maltratados. A ello sumó una falta de respuestas por parte del canciller a los pedidos realizados desde el Senado. “Todo lo que decimos y proponemos con la administración de Rivas no tiene eco”, había manifestado.

Samaniego ya había anunciado que no participará más de las reuniones de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.