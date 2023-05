Las proyecciones de Santiago Peña como presidente de la República

Santiago Peña apuntó a la generación de empleo, la salud y la educación como los ejes principales a los que dará mayor importancia durante su gobierno. El presidente electo visitó los estudios de radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, proyecta la generación de unos 500.000 empleos, tanto en las pequeñas y medianas empresas. Señaló que las pymes dominan el mercado y que cerca del 90% de los trabajadores están dentro de este sector.

También señaló que la mayoría de las pymes no pueden competir porque es un proveedor el que les da créditos a tasas muy elevadas. “El crédito que hoy abunda es caro y llega tarde”, remarcó.

Además, mencionó al sector de la construcción civil para la generación de empleos con el fortalecimiento de la construcción de viviendas con créditos más bajos. “Hay 500.000 paraguayos pagando alquileres que ya pueden estar pagando su casa”, detalló.

Un sistema de salud sin polladas

“Nosotros tenemos dos instituciones que atienden a la salud pública, el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS), las dos funcionan como islas, falta una determinación firme de que haya una coordinación entre ambas”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó que en Villeta funciona en la misma cuadra el IPS y el Ministerio de Salud y que las dos instituciones tienen la misma infraestructura, pero una no tiene médico las 24 horas.

Apuntó a que el paciente puede ser asistido incluso en el IPS sin contar con seguro y que, posteriormente, se le facture al Ministerio de Salud el costo, como ocurrió durante la pandemia del Covid-19.

Al ser consultado si se internaría en el sistema público de Salud, respondió que sí.

“Yo quiero que el sistema de salud en donde van mis hijos sea el sistema de salud en donde vayan todos los hijos de los paraguayos. El mismo concepto tengo con la educación”, expresó.

Sobre los recortes presupuestarios al Ministerio de Salud, entre ellos el Instituto del Cáncer, Peña afirmó que buscará mejorar el sistema y hacerlo más eficiente e invertir mucho más.

“Quiero agrandar el Estado en aquellos que son roles del Estado, quiero más médicos, más maestros, más personal de seguridad, triplicar el Grupo Lince”, adelantó.

No utilizar instituciones como garrote político

Santiago Peña relató que cuando se desempeñó como ministro de Hacienda tuvo muchas disputas, "pero jamás se le pasó por la cabeza usar la política monetaria para cuestiones políticas", apuntando al informe de Seprelad en su contra, como también al Banco Nacional de Fomento sobre la suspensión de la corresponsalía al Banco Basa.

“Creo firmemente en las normas y procedimientos. Si se aplicaron de manera arbitraria, se tienen que revertir y tengo enormes cuestionamientos a la Seprelad. Luché para darle independencia y lamento que se haya utilizado para garrote político. Yo fui víctima y me incluyeron en un informe para que se me abra una investigación”, criticó

Una Fiscalía independiente

El ex ministro de Hacienda defendió la gestión de la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y sostiene que la gente asumió que si no se le metía preso a su líder, Horacio Cartes, era porque estaba comprada.

“Voy a trabajar para que la Fiscalía pueda llevar una gestión independiente”, aseguró el colorado, quien, a su vez, consideró que no hay ningún elemento ni mérito para la imputación al ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, por el fallido Metrobús.

Finalmente, dijo que el interés de Estados Unidos sobre la hidrovía debe ser analizado a nivel regional con los demás presidentes, como Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay.