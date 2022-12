Las noticias más relevantes de la jornada

Fiscalía pide a Tribunal que Gerardo Stadecker regrese a prisión

La Fiscalía solicitó este viernes al Tribunal de Sentencia que Gerardo Stadecker regrese a la Penitenciaría de Emboscada. El hombre fue condenado a 28 años por el feminicidio de su esposa Sabryna Breuer.

Brasil ratifica reducción de la tarifa eléctrica de Itaipú para el 2023

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil aprobó provisionalmente la tarifa para la transferencia de energía producida por la usina Itaipú Binacional. El precio fijado es de USD 16,19 kW/mes, un 34,53% menos que el monto actual de USD 24,73.

Crimen de mujer en Ñemby: Autor moral sería del clan Rotela

La Policía y la Fiscalía lograron identificar al supuesto autor moral del asesinato de una mujer, ocurrido el 9 de agosto, en la ciudad de Ñemby. Se trata de un presunto miembro del clan Rotela que guarda reclusión en la cárcel de Tacumbú.

Fiscal alega "dificultades" para avanzar en investigaciones a Horacio Cartes

El fiscal Osmar Legal, encargado de dos causas contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, alegó que se encuentra con "dificultades" para conseguir evidencias y que no obtiene "respuestas", por lo que no ha podido avanzar en las investigaciones.

Hurto agravado y violencia familiar lideran denuncias del 2022

La Fiscalía informó este viernes que durante este año recibieron más denuncias por hurto agravado y violencia familiar. Los departamentos con más hechos registrados son Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Cordillera.

Cardenal califica al aborto de "abominable", defiende a la familia y reprocha la inequidad

El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, cuestionó a quienes toman decisiones que atentan contra la vida del niño por nacer y afirmó "que el aborto es abominable" desde la conciencia moral y desde las leyes.