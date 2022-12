Fiscal alega "dificultades" para avanzar en investigaciones a Horacio Cartes

El esquema de contrabando de cigarrillo y lavado de dinero denunciado por el ex ministro Arnaldo Giuzzio y el caso del avión iraní son las dos causas contra Horacio Cartes investigadas por dos unidades del fiscal Osmar Legal.

El representante del Ministerio Público se desempeña con un equipo de fiscales en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Legal fue consultado por radio Monumental 1080 AM este viernes sobre ambas causas y se excusó al respecto. Hasta el momento, no se formuló ninguna imputación contra el ex presidente de la República y titular electo de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Manifestó que en el caso de la denuncia de Giuzzio, al que describió como el "más grande" por su complejidad, se necesita un delito precedente para apuntar al lavado de dinero y dijo que presentan dificultades "en cuanto a las evidencias".

"Porque, en principio, no hay una denuncia de contrabando del lado brasileño en contra de Tabesa", dijo a la emisora. No obstante, mencionó que ya se trazó una línea de fiscalización de las más de 60 empresas involucradas en la red denunciada.

El ex ministro del Interior y la Senad había expuesto que Cartes simulaba la venta de cigarrillos, utilizando, además, la misma ruta del crimen organizado y distribuyendo dinero a varios países para luego regresarlo a Paraguay, a través de bancos y casas de cambio de Brasil, que lo depositaban en dólares en la entidad bancaria de su propiedad: Basa.

Supuestamente, de esta manera el banco aglutinaba millones, que luego eran prestados a las empresas que compró. Según la denuncia, el patrimonio de Cartes, en su periodo presidencial, aumentó aproximadamente USD 300 millones y el patrimonio del grupo empresarial se incrementó en USD 1.000 millones.

Por otra parte, se refirió al caso del avión iraní, que también involucra a la firma perteneciente a Horacio Cartes, y mencionó que hay informaciones pendientes. Sostuvo que le faltan respuestas a los pedidos de informes que hizo a Argentina.

"Pero, una vez que tengamos eso, vamos a tener la película sobre la causa", remató.

El último avance que presentó el fiscal en el marco del segundo caso fue cuando informó en octubre pasado que citaría a los empleados de la tabacalera en calidad de testigos o de manera indagatoria.

El avión iraní fue retenido en Argentina, donde fue objeto de una investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Más tarde, la Justicia de EEUU ordenó el decomiso de la aeronave, que estuvo unos días por Paraguay para la adquisición de cajas de cigarrillos de Tabesa.