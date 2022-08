Las fallas que fueron determinantes para el incendio en el Mercado 4

El fuego se habría originado por un cortocircuito y se propagó rápidamente por todo el tinglado.

Para el director del Mercado Municipal Nº 4, Juan Villalba, la situación se hubiese controlado sin que pase a mayores, si es que funcionaban los sistemas de prevención del predio privado y se respondía de forma inmediata.

Asimismo, Villalba indicó que los serenos de la feria privada no estaban en sus puestos de trabajo y las puertas de metal estaban cerradas. Afirmó que los artefactos de prevención de incendios del predio no estaban adecuados.

"Las puertas estaban cerradas, y si estaban abiertas o tenían accesibilidad o había presencia humana, hubiéramos aplacado con un extinguidor. Pero, al no tener presencia humana, el tiempo hizo que el fuego vaya ganando terreno", remarcó.

Un guardia municipal que cubre la zona aseguró que fue hasta la entrada de la feria para avisar sobre la presencia de humo, pero que los custodios no estaban en el lugar y el acceso estaba cerrado.

https://twitter.com/bomberos132tv/status/1556867512079228928 Puesto de comando de incidentes incendio de mercado 4 distribución de tareas a los Capitanes de compañía presentes en el servicio pic.twitter.com/li0hGtCkbe — Emergencias 132 tv (@bomberos132tv) August 9, 2022

El director del populoso centro de compras manifestó que el tinglado siniestrado posee aproximadamente 200 inquilinos y que los propietarios de la feria son responsables de reponer las pérdidas ocasionadas.

Coordinación con la ANDE

Por otro lado, las autoridades de la ANDE explicaron que ni los responsables administrativos del Mercado 4, ni los bomberos se comunicaron con el centro de operaciones, pese a que se habilitaron los canales para ese efecto en una reunión pasada. No usaron el protocolo previsto, explicaron.

Los responsables del Mercado 4 y los de la ANDE habían establecido un protocolo especial para que los técnicos procedan al corte inmediato de la energía en el caso de que se produzcan incendios. No obstante, los bomberos se quejaron por la demora en el bloqueo eléctrico de la zona.

Sobre el mismo punto, los voceros municipales explicaron que se comunicaron a los números indicados, pero la respuesta no fue la adecuada, advirtiéndose una falta de coordinación. Ingresaron a un número no de emergencia, sino de reclamo masivo, que no va acorde a la urgencia y capacidad de reacción que requieren estos casos, según explicaron.

Un total de 210 bomberos voluntarios y 38 carros hidrantes de varias compañías estuvieron combatiendo el incendio de grandes proporciones que se inició alrededor de las 22:30 del lunes. Las llamas fueron controladas alrededor de las 06:00 de este martes sin afectar a locales aledaños a la feria privada.