Las acusaciones que realizó la diputada Cristina Villalba contra Celeste Amarilla

Durante el vaivén de acusaciones emitidas este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados , la parlamentaria colorada Cristina Villalba acusó a la legisladora liberal Celeste Amarilla de tener conexiones con Darío Messer, condenado en el marco de la operación Lava Jato; con el ex director de Paraguay TV Cristian Turrini, investigado por una megacarga de cocaína; así como con el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, entre otros.

“Escuché en paz el relato de una parlamentaria (de Celeste Amarilla). Ahora, permítanme, presidente, pasar a relatar lo de ella: Conexión M.E., merienda escolar, y conexión E.E., estafa escolar. Merienda escolar vitaminado ¡Vaya vitamina tan valiosa!”, comenzaba diciendo Villalba en su respuesta a las acusaciones que había lanzado Amarilla sobre su persona. La colorada apodó en todo momento a Celeste por las siglas de M.E.E.E., haciendo referencia a "merienda escolar" y "estafa escolar".

Entre las varias denuncias que realizó Cristina sobre la otra diputada, comenzó hablando de unos USD 200.000 que supuestamente Amarilla pagó “para ocupar su banca” y se preguntaba de dónde salió el dinero. También habló de la conexión de Amarilla con Messer, el conocido como el “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes.

Entretanto, recordó que Celeste estuvo también salpicada en el escándalo de la Gobernación de Central, debido a que su empresa había incumplido con un millonario contrato para la merienda escolar en dicha institución. “Nombre de fantasía M.I.G., la última licitación G. 37.000 millones”, expresaba brevemente al respecto la diputada cartista Cristina Villalba.

Seguidamente, sentenció que Celeste también tendría lazos con Cristian Turrini, quien está procesado por el caso de una megacarga de cocaína incautada en un puerto privado de Villeta. También habló del relacionamiento de Amarilla con Arnaldo Giuzzio, destituido del Ministerio del Interior tras revelarse sus vínculos con un narco, además de citar a César David González, un hombre sindicado de invadir tierras en el Departamento de Canindeyú.

“Y esto recordarán algunos compañeros de la Comisión de Presupuesto cuando le abordé y le encaré a Giuzzio ¿Quién salió en su defensa? M.E.E.E.; ¿y por qué será que se abstuvo en la última votación? Su conexión con César David González, el mayor invasor de tierras privadas de Canindeyú, intendente de Capiibary, porque le libera el impuesto inmobiliario a M.E.E.E.”, sentenciaba la diputada cartista.

Finalmente, señaló que en medio de todo lo acontecido en estos días se debe también hablar sobre el “narcoperiodismo” en Paraguay. Aseveró que una de las víctimas de ese tipo de hechos fue el periodista asesinado Pablo Medina, dando a entender que el comunicador “entró en el sistema” del narcotráfico.

“Yo les consulto a los patrones de M.E.E.E.: ¿Cuánto era el salario de Pablo Medina? ¿Qué le obligó a entrar y formar parte de un sistema?”, refirió la parlamentaria Cristina Villalba en la sesión.

La misma manifestó que las acusaciones de Amarilla contra ella se deben a que sigue molesta porque tiempo atrás no le permitió realizar un negocio en la Gobernación de Canindeyú con su empresa de merienda escolar. No obstante, Villalba aseguró que “está en paz consigo misma”, intentando así desacreditar las afirmaciones de Amarilla.

“No me perdonás porque te eché una vez de la Gobernación de Canindeyú cuando te fuiste a ofrecer alimentos deshidratados. No me avala de ninguna manera las expresiones tóxicas. Vivo en La Paloma del Espíritu Santo (ciudad del Departamento de Canindeyú), no me tiemblan absolutamente los pies, porque estoy en paz conmigo misma”, asintió la parlamentaria al finalizar.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la diputada Celeste Amarilla había señalado que Cristina Villalba es “conocida como madrina del norte” y que es “cercana” a Carlos Sánchez, alias Chicharó, el fallecido ex diputado de Honor Colorado vinculado al narcotráfico y que fue acribillado por sicarios.

Además, Celeste aseguró que Cristina también está ligada al narco Ezequiel de Souza, detenido con 1.881 kilos de cocaína en el operativo Águila Negra y condenado a 30 años de cárcel. Supuestamente, el hombre declaró que le entregaba dinero a Cristina Villalba a cambio de protección.

Antes del inicio de la sesión, la diputada Amarilla señaló que son cuatro los diputados que deben irse de la Cámara Baja, entre ellos Juan Carlos Ozorio, quien renunció este miércoles por supuestos vínculos con líderes del narcotráfico; como también Nazario Rojas, de quien aseguró que recibió información sobre supuestos vínculos con el narcotráfico desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).