Precisamente, la primera sesión del año inicia con un pedido de destitución a los diputados Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano. Ozorio presentó su renuncia para evitar ser expulsado y alegó estar estresado por el hecho.

En ambos casos, se vieron recientemente involucrados en el operativo A Ultranza por vínculos con personas que fueron imputadas en el proceso, como el pastor José Insfrán, líder de la iglesia Avivamiento, a la cual el diputado Ozorio pertenecía. También saltaron audios que lo vinculan a una supuesta estructura narco.

Lea más: Los audios que comprometen al diputado Ozorio con el narcotráfico

En el caso de Galeano, está vinculado al deportivo Capiatá, donde jugó el presunto líder de una red de envío de drogas al exterior y lavado de activos. De igual manera, vendió una propiedad por USD 1 millón a otro de los imputados en el megaoperativo que dejó más de USD 100 millones.

La diputada Amarilla sostuvo que, además de Ozorio, deben irse Erico Galeano y Ulises Quintana, quien sigue sentado pese a haber estado preso por vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña. Quintana no solo utilizaba un vehículo a nombre del presunto narco, sino que también intentó mediar para liberar dinero perteneciente al hombre.

La legisladora indicó que en su momento ya manejaba los nombres de diputados cuando sostuvo que el 70 u 80% de los parlamentarios llegaron con dinero del narcotráfico, también dinero sucio de coimas, de patrones y empresas, lo que le valió en su momento una suspensión de 60 días sin goce de sueldo.

Le puede interesar: Ozorio renuncia como diputado "por estrés" tras ser vinculado con el narcotráfico

La parlamentaria dio también el nombre de Nazario Rojas, luego de señalar que desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) le brindan nombres ya que la institución no investiga y que en su momento no se animó a decir, pero que ahora van saltando los vínculos.

“Gente de la Senad que me llama y me cuenta cosas, para que yo denuncie, porque la Senad no hace lo que tiene que hacer. Yo ya tenía los nombres de Ozorio y Erico Galeano cuando dije que acá hay mucha plata del narcotráfico, remarcó.