Al respecto, la diputada Celeste Amarilla indicó que dicho comunicado “es una lamentable muestra de funcionarios chupamedias” y que la actual ministra de la Mujer, Nilda Romero, no se merece el cargo que ocupa.

“Nilda Romero no se merece el cargo de ministra de la Mujer. Yo tengo amigas en ese Ministerio y la viceministra Mirtha Elías es mi amiga, pero lamento decir que no tienen la menor idea de lo que es la lucha de género”, reprochó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Además, mencionó que la lucha de las mujeres es por la igualdad de oportunidades, de derechos y contra la violencia de género.

“La violencia de género es cuando te agreden por ser mujer, por tus conductas de mujer, por tu sexualidad te agravian. Que te abucheen en un restaurante es porque cometiste un delito, no es violencia de género”, prosiguió Amarilla.

Además, la legisladora afirmó que las principales autoridades del Ministerio de la Mujer “no entienden eso y no deberían estar allí”.

"Dicen que debatieron 8 horas y sacaron un comunicado con errores ortográficos, con errores de sintaxis, lamentable. Fue por chupamedias, lamentable el comunicado. La actual ministra de la Mujer no sabe nada de la lucha que tenemos las mujeres", remarcó.

La parlamentaria también recordó las expresiones machistas que su colega Colym Soroka decidió usar en pleno debate sobre la interpelación a Juan Ernesto Villamayor.

"Lo que yo sufrí con la diputada Kattya González con relación a Soroka sí fue una violencia de género y es mentira que enviaron una nota a la Cámara de Diputados", añadió la diputada. El legislador dijo que los legisladores que realizaron el pedido se parecen a "María'i".

Sobre el escrache hacia Villamayor y sus acompañantes, la ministra de la Mujer, Nilda Romero, justificó que el comunicado se trata de un documento de repudio contra la violencia, que no tiene ninguna connotación política.

El documento emitido por el Ministerio de la Mujer consideró que las acompañantes del jefe de Gabinete fueron agredidas “de manera desmedida e injusta”. Del mismo modo, instó a las autoridades competentes a actuar e investigar el deleznable hecho.

Mientras que la viceministra Mirtha Elías también fue criticada en redes sociales por un tuit en el que la funcionaria utilizó el término "mujerines" para descalificar a los hombres que agredieron a Villamayor.