De forma poco respetuosa, Gorostiaga inició reclamando que estaba esperando el uso de la palabra hacía varios minutos. Antes fue interrumpida por los senadores Enrique Riera y Víctor Ríos, quienes solicitaron que se pase directamente a la producción de pruebas y alegatos finales, ya que Amarilla se extendió en su argumento más de cuatro horas.

“En mi formación jurídica y mis años de experiencia en el proceso penal, no me he visto nunca con una situación como esta. Sinceramente, cada día uno aprende, porque uno es un eterno aprendiz, y realmente hoy he aprendido lo que es estar en un tribunal al estilo (Tomás de) Torquemada, sinceramente, es decepcionante”, dijo primero la profesional, haciendo referencia al inquisidor del siglo XV.

Esta primera forma de expresarse generó reclamos en el pleno, pero nadie intervino.

Como si de una broma se tratase, la abogada continuó y mencionó una frase conocida en redes sociales por utilizarse de una burla en memes. “No esperaba nada de ustedes y aun así han logrado decepcionarme”, expresó.

El liberal intentó frenarla, pero no pudo, por lo que recibió la primera advertencia del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, quien le recomendó que se exprese con respeto a los senadores, quienes hacían de jueces. “De lo contrario, me veré obligado en cortarle el uso de la palabra”, avisó.

Pidiendo disculpas por haber ofendido “al auditorio”, la defensora siguió con los improperios. “Realmente corresponde un pedido de disculpas. Disculpas de este Senado de la República al senador Dionisio Amarilla, porque este tipo de proceso, sinceramente, es sorprendente”, disparó.

En otro momento, con un tono de reclamo, se dirigió a los parlamentarios diciendo “yo necesito que haya orden en este debate, porque se va a tomar una decisión, de hecho, ya se ha tomado, porque es de estado público por las posturas que existen al respecto”, mencionó.

“Si es un proceso penal normal, natural, ajustado al debido proceso, todos estos senadores deberían estar recusados por preopinar”, dijo Gorostiaga, mientras su cliente –nuevamente– intentaba controlar sus dichos haciéndole gestos con las manos.

Cuestionó a la Cámara por mencionar en los documentos del pedido de expulsión, la preocupación por el desprestigio. “Señores, si van a cuidar el prestigio este es el momento en el que lo tienen que hacer, seguir las reglas del debido proceso”, puntualizó.

En otro momento, intentando hacer referencia a lo expresado anteriormente a dos legisladores, los volvió mencionar, pero del nombre de uno se olvidó y directamente, sin retirar el micrófono, preguntó a su defendido “¿cómo era que se llamaba?”.

Esta fue la segunda vez que Ovelar intervino y le manifestó que no permitiría que siga faltando el respeto a sus colegas.

Finalmente, ya después de mencionar lo que quería y culminando con su exposición, la letrada se justificó diciendo que era la primera vez que le tocaba participar de un juicio político en el Senado.

Amarilla es denunciado por distintos hechos irregulares, entre los que se puede citar enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción.