“Ojalá sean capaces de generar el consenso que se requiere para realizar reformas que son impostergables. Se viene un Congreso muy difícil, veremos si no perdemos nuestras investiduras por cualquier vyrorei”, afirmó en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Sin embargo, no ocultó su pesimismo, ante su experiencia de la mayoría colorada en la Cámara de Diputados.

“El comportamiento no va a ser orgánico, salvo que haya un gran acuerdo, cada uno va a creer que lo logró solo, se tuvo una campaña individual y esto nos puede pasar factura a nivel de funcionamiento institucional del Congreso”, analizó luego.

Sobre los legisladores de la ANR, González mencionó que ellos “tienen que aprender a lidiar con sus propios egos. Se va a obligar a una reconfiguración y van a tener problemas, van a querer copar las comisiones legislativas”, expresó.

Con respecto al presidente electo, Santiago Peña, solo espera que sepa llevar adelante una conversación con sus congresistas y entienda que la hegemonía en el Congreso no es buena.

Efraín Alegre debe tomar distancia

Tras la derrota de Efraín Alegre ante el colorado Santiago Peña, la senadora electa señaló que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) siempre se presentó como socio mayoritario dentro de la Concertación y reconoció que no se supo interpretar “el sentimiento colectivo”.

En ese sentido, sostuvo que el PLRA tiene la responsabilidad de los resultados de estas elecciones. A su criterio, el principal partido de la oposición debe reinvertirse y entender el mensaje que se emitió en la urnas.

“Poco y nada se les escuchó a las personas que venimos militando desde otro lugar en política y siempre el PLRA se presentó como socio mayoritario de este emprendimiento llamado Concertación”, enfatizó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Reconoció también que fallaron en la metodología y que no tuvieron la capacidad de entusiasmar al electorado.

“Tenemos que ser capaces de reponernos y no hablar desde el dolor individual, sino desde un proyecto político colectivo. Si no se retira el señor Alegre, no sé, nos retiramos otros”, afirmó.

Indicó que Efraín Alegre debe seguir colaborando, pero ya no desde una candidatura electoral.

"Payo Cubas es el síntoma de un grupo importante de paraguayos que dijo 'estamos hartos de ustedes los políticos'".



Sostiene Kattya González, actual diputada y senadora electa para el siguiente periodo.

El colorado Santiago Peña ocupará el Palacio de López durante los próximos cinco años. Con el 99,9% de los votos escrutados, obtuvo el 42,74% de los votos, mientras que su principal rival, Efraín Alegre, candidato de la Concertación Nacional, alcanzó el 27,48%. Mientras que Paraguayo Cubas logró más del 22% de los votos.

Con respecto a la figura de Cubas, aseguró que el candidato es el síntoma de la ciudadanía harta de la gestión de los políticos. “Acá hay una sociedad harta y que manifestó su sintomatología cuando votó por Paraguayo Cubas”, acotó.