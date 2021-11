El concejal Álvaro Grau (PPQ) propuso el rechazo del mensaje 1146 de la adenda, con el cual se aprueban los G. 25.000 millones, mientras que Enrique Berni sugirió la aprobación de la adenda, tras lo cual se pasó a votación.

Con 10 votos a favor de la adenda y siete en contra, el reajuste salarial del 8% para los funcionarios quedó aprobado.

“Esta banca se opone a la aprobación de la adenda de G. 25.000 millones, al aumento de G. 183.000 para cada funcionario (…). No es momento correspondiente de hacer un aumento salarial. No sabemos cuándo los tributos municipales van a tener un repunte, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis financiera que produjo esta enfermedad", afirmó en la sesión Grau.

"Hoy no es momento de hacer aumento salarial, mucho menos cuando la Municipalidad de Asunción hace dos semanas había aprobado un préstamo para hacer frente a deudas, mucho menos cuando la Municipalidad pretende gastar más en gastos rígidos, pero no tenemos de dónde sacar para esos gastos. No se justifica el aumento del 8% para los funcionarios municipales. Será injusto que se les aumente a todos, cuando no todos se partieron el lomo. Hay que cuidar los fondos, la ciudad está que se queda a pedazos”, añadió el concejal.

La concejala Rosana Rolón y, Humberto Blasco y Jazmín Galeano acompañaron también la moción del edil Grau.

Foto: Andrés Catalán.

“Hoy necesitamos que la administración de Óscar Rodríguez sea más seria. No se le puede decir a los funcionarios que las bonificaciones van a ser para todos. Es mentira, no existe un informe de las personas que van a ser beneficiadas con esos G. 25.000 millones”, dijo Rolón.

Por su parte, el reelecto concejal Humberto Blasco dijo que la propuesta es “injusta”.

“Es una situación ajena a la institución, es un acuerdo. No estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con que los trabajadores progresen en sus labores, asciendan en su carrera institucional y lógicamente reciban una remuneración acorde a sus capacidades, pero que estas retribuciones acompañen la actividad”, aseveró Blasco.

Mientras tanto, el concejal Miguel Sosa argumentó que es "justo" votar por el aumento para los funcionarios. "Debemos dignificar a nuestros trabajadores. Es un disparate para mí la propuesta de los colegas. El presupuesto aprobaron de una. ¿Dónde está Patria Querida, dónde están mis colegas del Partido Colorado? Acompaño la reivindicación de nuestros funcionarios, y te invito Álvaro, salí a la calle y agarrá machete con los de Aseo Urbano", sentenció ofuscado.

Varios funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este jueves para exigir el reajuste salarial del 8% sobre el salario mínimo legal vigente, que beneficiaría a 7.300 trabajadores, aproximadamente.