El magistrado expresó que en ese momento el supuesto narco no era buscado por la Justicia.

"Me interesa saber de sobremanera si la Policía y la Interpol me ocultaron datos, me mintieron o me informaron parcialmente. En 24 horas vamos a saber eso", sostuvo.

En el caso de que encuentre irregularidades afirmó que “inmediatamente va a remitir a la Fiscalía para que se haga una investigación como corresponde”.

En ese sentido, recordó que en su momento todos los organismos de seguridad “respondieron que no había causas en contra del hombre”. Reges Furtado es buscado por la remisión de 12 cargamentos de cocaína desde el Paraguay al Brasil.

"Solicité un informe a Interpol, a la Policía Nacional, a la Fiscalía y al Departamento de Antinarcóticos, todos respondieron de que no había causas en su contra".



También posee 67 procesos en el Brasil, pero el hombre fue beneficiado con un habeas corpus para circular sin ser molestado en Paraguay.

"Lo que yo hice fue advertir de que no se le puede aprehender sin causa justificada", sostuvo e indicó que el habeas corpus preventivo es una figura donde el ciudadano puede recurrir ante una amenaza.

Es decir, que el documento es solicitado cuando el ciudadano está siendo amenazado, hostigado, extorsionado o con peligro por parte de la propia seguridad del Estado.

Vera Ruiz comentó que el hombre se presentó el 17 de febrero del 2020 manifestando que no podía salir de su casa, hacer negocios, salir con la familia, porque constantemente policías de Ciudad del Este y Hernandarias “le agarraban y lo extorsionaban".

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y fiscales allanaron este martes una residencia en el Paraná Country Club de Hernandarias y una fábrica de blindados para vehículos Black Eagle, en el bloque B del Parque Industrial San Juan, de Ciudad del Este. La comitiva buscaba a Marcos Espindola y Reges Furtado.