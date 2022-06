En el operativo de la Senad y la Fiscalía se desarticuló una red de jóvenes que vendían varias sustancias importadas, muy adictivas y de gran valor en el mercado, que hasta la fecha no se habían incautado en Paraguay.

Marco Aurelio Ruiz Díaz, Hernán Daniel Álvarez y Héctor Rolando Larramendi, jóvenes que residen juntos en una casa en la zona de Carmelitas, en Asunción , aparecieron este viernes en una publicación de la Fiscalía en el marco del nuevo operativo New Evolution, que desarticuló una red dedicada a la venta ilegal de drogas sintéticas en el país. Tras esto, Ruiz Díaz se puso en contacto con Última Hora y aseguró que los tres no tienen relación con las personas buscadas en la operación.

En ese sentido, el joven señaló que los agentes estaban buscando a un amigo y que este, justamente, se encontraba de visita en la vivienda que comparten los tres jóvenes.

“Yo tengo un alquiler en la zona de Carmelitas. Anoche (jueves) hubo un allanamiento en mi casa. Le estaban buscando a una persona que estaba de visita. Yo hablé con el fiscal y le pregunté por qué esa foto se filtró si ni siquiera está el detenido”, lamentó en su defensa el joven.

Asimismo, dijo que el caso les perjudica bastante en la imagen tanto a él como a sus otros dos compañeros. Aseguró que los tres son jóvenes trabajadores, por lo que esperan que la Fiscalía elimine la fotografía de la publicación.

Marco Aurelio también contó que durante el allanamiento fueron incautados sus tres celulares y que los agentes del Ministerio Público les indicaron que deben esperar a que se realice el peritaje correspondiente para recuperar los aparatos.

“Nosotros ni fuimos detenidos. Esa persona nos visitó ayer, pero es solo un amigo y no teníamos ni idea en lo que estaba metido”, finalizó Ruiz Díaz.

Desde Última Hora nos comunicamos con el área de Prensa de la Fiscalía, donde confirmaron que los tres jóvenes no fueron detenidos, pero que no se puede asegurar que hayan quedado finalmente desvinculados del caso y que la pareja de uno de ellos sí quedó arrestada. No obstante, indicaron que la imagen ya fue eliminada mientras continúa el proceso.

New Evolution es una operación llevada adelante en la madrugada de este viernes, que implicó un total de 14 allanamientos en Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo y Lambaré, y la cual estuvo encabezada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el acompañamiento del Ministerio Público.

La misma ya desarticuló una red dedicada a la venta de drogas sintéticas y derivó en la detención de 10 personas, algunos estudiantes universitarios y de diferentes nacionalidades, entre las cuales fue identificada una joven de nacionalidad argentina, de nombre Ayelén Agustina Ortiz.

Asimismo, fueron aprehendidos cuatro paraguayos, identificados como Sergio Daniel Agüero, Fernando Villar, Angélica Céspedes y Hugo Gabriel Bobadilla Candia; cuatro brasileños, cuyas identidades son Angelane Cabral Nunes, Alan Douglas Goes, João Azevedo de Sousa y Johnathan Cardenes de Sousa, y un colombiano, llamado Carlos Daniel Grueso.

No obstante, la Fiscalía libró 14 órdenes de captura en prosecución del caso contra jóvenes que no poseen más de 30 años. Los diez fiscales que intervinieron en el procedimiento son Carlos Alcaraz, Elva Cáceres, Osmar Segovia, Andrés Arriola, Ysaac Ferreira, Deny Pak, Lorena Ledesma, Vicente Rodríguez, Mercedes Vera y Marco Amarilla.

La estructura criminal supuestamente comercializaba varias sustancias importadas, muy adictivas y de gran valor en el mercado, que hasta la fecha no se habían incautado en el país.

Se pueden citar el éxtasis, LSD, metanfetaminas y hongos alucinógenos, además de tusi, conocida como cocaína rosada. Sería la primera operación de estas características que busca la desarticulación de este tipo de negocios en Paraguay.