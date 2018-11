Joven arrastrada por un vehículo pide a conductora que se presente

Manifestó ante la prensa que recuerda en detalle todo lo que sucedió ese domingo 4 de noviembre, a las 4.30 aproximadamente, sobre la avenida Defensores del Chaco y Enrique Von Polesky.

Gómez relató que se encontraba aguardando en el semáforo en rojo cuando sintió que un vehículo impactó por atrás del suyo. Entonces bajó a verificar y se encontró con una mujer de entre 30 y 35 años, de cabello negro y largo y piel blanca, quien también descendió de su automóvil gris plateado de la marca Toyota tipo Auris.

“Tenía un vestido largo, elegante y oscuro, estaba saliendo de una fiesta y yo le pregunto: ‘Cuál es tu nombre’, la señora no me responde. Después, me acerco a mi vehículo, por el impacto, mi celular había caído al suelo, y busco mi celular para tomarle una fotografía a la señora, que en un segundo se sube a su vehículo y para al lado mismo del mío y me dice: ‘Qué hacés, chiquilina’”, narró.

La joven le vuelve a preguntar su nombre y, según señaló, la conductora, quien iba sola, respondió con gritos, pero no se comprendían porque supuestamente estaba alcoholizada. En ese momento sintió que la mujer le tomó del brazo izquierdo y que era impulsada y arrastrada por el automóvil. “Quedé inconsciente por cinco días”, mencionó.

La víctima quedó tirada en el asfaltado por 20 minutos hasta que su hermana la encontró y la auxilió. “Yo no siento ningún tipo de repudio hacia esa mujer, pero le pido encarecidamente que se presente. Me parece una falta de respeto ciudadano lo que hizo y no tiene que ser tan irresponsable como ciudadana y manejar así y arriesgar la vida de otras personas”, indicó.

Igualmente, afirmó que perdona a la agresora y que está dispuesta a conversar con ella. Comentó, además, que por este año ya no seguirá sus estudios de medicina, que los retomará el año que viene ya que aún siente molestias físicas luego de su cirugía en la cabeza.

“Tengo dolores de cabeza todos los días, sigo tomando varios remedios y tengo la rodilla derecha hinchada, por eso no uso tanto jeans o si los uso, son todas ropas grandes”, comentó.

Padre de la joven sospecha de complicidad policial

Jaime Gómez, padre y abogado de la víctima, mencionó que con un equipo de investigación privado analizaron el hecho desde el punto cero, que es el momento del impacto, de forma retrospectiva y prospectiva.

“Tenemos un pequeño problema que le pido al ministro del Interior y a los señores encargados que mejoren la calidad del 911, que tiene una cámara espectacular, pero al almacenar sus datos en la fuente principal perdemos un poco de calidad, a raíz de eso hemos acudido a solicitar cámaras privadas de comercios y casas particulares y estamos obteniendo buenos resultados”, reclamó el hombre.

Indicó que están detrás de una mujer sospechosa, pero no pueden dar nombres para no entorpecer la investigación. La conductora sería esposa de un alto jefe policial, según el abogado.

“Fuentes paralelas a la cual nosotros hemos acudido con el equipo particular de investigaciones nos dijeron en un comienzo que había detrás un uniformado policial. Dicho sea de paso, en su momento, parte de la Comisaría y algunos agentes policiales, lastimosamente, dejaron mucho que desear. La investigación se quedó trabada para ellos, pero no para nosotros, que seguimos avanzando”, reclamó.

Pidió a Criminalística que realice su trabajo para dar con la responsable del hecho. El número de chapa que pudieron rescatar parcialmente es _ _ B 359. En el Registro del Automotor existen 356 vehículos con similares características, que fueron filtrando por descarte.