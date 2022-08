Jorge Querey no descarta ser dupla de Euclides Acevedo

Mientras que la otra opción será acoplarse al movimiento de Euclides Acevedo. "Hay una cercanía, incluso la gente está más cómoda en ese vínculo. El doctor Acevedo tiene un trabajo muy eficaz en conversar con todos", sostuvo y no descartó ser dupla del ex ministro.

Igualmente, manifestó que hay conversaciones, pero dijo que se mueve en equipo y la decisión debe ser sometida a debate. Nuevamente, recalcó su incomodidad dentro de la Concertación Nacional.

Lea más: "Me siento muy incómodo en la Concertación", reconoce Jorge Querey

“A mí no me satisface el proceso de la Concertación, pero es un proceso que hay que conversarlo". Expresó a Monumental 1080 AM.

Este lunes la senadora Esperanza Martínez anunció que decidió declinar de su candidatura presidencial por el FG para buscar de nuevo un lugar en la Cámara Alta. Alegó que se vio obligada a dar un paso al costado por mandato del Frente Guasu y el Ñemongeta, luego de un extenso debate.

También, el senador Miguel Kencho Rodríguez avisó que más movimientos del FG se retirarán de la Concertación Nacional y no descarta que se den más salidas. Anunció que tienen la intención de presentar otra chapa presidencial.

Desde el movimiento exigían la candidatura a la presidencia, pero las propuestas que recibieron son de vicepresidenta. Igualmente, indicó que las ofertas que se quedan representan a posiciones más conservadoras.