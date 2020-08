JEM solicita a la CSJ el expediente de sumario a jueza de Amambay

Embed El Pdte. del JEM, senador @EnriBacchetta, firmó oficio solicitando el expediente "Sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Apelación de la circunscripción de Amambay, Abg. Mirta Sánchez" pic.twitter.com/fPDb1KOWUA — JEM (@Jem_py) August 17, 2020

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso ordenar un sumario administrativo a la magistrada Mirta Estela Sánchez Martínez y al actuario judicial Bernardo Mongelós.

Esto fue realizado a raíz de la divulgación de un video de sorteo de expedientes ante el Tribunal de Apelaciones Civil, Penal y Laboral de la Circunscripción Judicial de Amambay.

Se designó como juez instructor al interventor de la Superintendencia General de Justicia, Mario Elizeche.

Además, dispuso suspender preventivamente sin goce de sueldo en el desempeño de sus funciones, mientras dure el sumario, al actuario judicial; y suspender sin goce de sueldo ad referéndum de la Corte, mientras dure el sumario, a la magistrada Sánchez Martínez.

El caso

En un video del sorteo de los preopinantes en las distintas causas apeladas, realizado el lunes 10 de agosto, se observa cuando Sánchez toma un papel que estaba fuera de la caja, lo que provocó todo tipo de especulaciones.

La causa es de Denilson Sánchez Garcete contra José Carlos Acevedo, sobre calumnia y difamación, donde salió sorteado Luis Alberto Benítez.

En una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, la magistrada afirmó que esto no fue una maniobra, que ella no trata de disimular nada y que no causa ningún agravio esa situación.

"No es una maniobra, no es que yo estoy simulando algo, yo estoy haciendo algo y está grabado, parece ser otra cosa, pero no estoy burlando, no estoy haciendo parecer una cosa con la otra, se está sorteando eso. No es que yo hago una maniobra. Parece una maniobra, pero no es así", expresó.

Sin embargo, en otros videos grabados de sorteos anteriores se observa a la magistrada realizar el mismo procedimiento, es decir, tomar el papel del escritorio y no de la caja.