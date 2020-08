Tras críticas, anuncian nuevo sorteo en Circunscripción Judicial de Amambay

La magistrada, actual vicepresidenta de la Circunscripción Judicial del Amambay y presidenta de la Sala, es la encargada de dirigir el sorteo de las causas.

En un video del sorteo de los preopinantes en las distintas causas apeladas, realizado el lunes pasado, se observa cuando Sánchez toma un papel que estaba fuera de la caja, lo que provocó todo tipo de especulaciones. La causa es de Denilson Sánchez Garcete contra José Carlos Acevedo, sobre calumnia y difamación, donde salió sorteado Luis Alberto Benítez.

Sánchez relató que todos los lunes se realizan los sorteos públicos y minimizó lo acontecido, señalando que fue "una falla infeliz". "Lógicamente que si había alguna irregularidad no se iba a alzar esto, no queda en la mente de una persona medianamente inteligente que si hay alguna irregularidad sería publicada de esta forma", expresó.

Comentó que los casos guardan relación con dos expedientes que no entraron en la caja. "Cuando yo iba a meter la mano en la caja, la dactilógrafa que está a mi lado me dice: Doctora, no entró acá este papel. Entonces yo agarro el papel, en vez de agarrar de la caja. Yo no sabía ni de qué expediente era, nosotros solamente hacemos sorteos de preopinantes. Quiere decir que somos tres miembros, y el preopinante solamente emite su voto, no es que el preopinante opina y todos deben estar de acuerdo", agregó.

Insistió en que no sabía qué causa era, pero que ella no vio motivos para desconfiar de la funcionaria que estaba a su cargo. Relató que siempre están a favor de la transparencia, publicando los sorteos, mientras que otras circunscripciones judiciales no transmiten sus sorteos.

Recalcó que fue una imprudencia. "Y si había una irregularidad de mi parte, lógicamente que no voy a publicar de esa forma. Fue un incidente que en el momento me dice ella (la dactilógrafa): este no entró y yo agarré el papel. No fue nada fuera de lugar. O sea que no estaba amañado de ninguna manera así como se quiere hacer notar", se defendió en conversación con C9N.