La causa es de Denilson Sánchez Garcete contra José Carlos Acevedo, sobre calumnia y difamación, donde salió sorteado Luis Alberto Benítez.

En una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, la magistrada afirmó que esto no fue una maniobra, que ella no trata de disimular nada y que no causa ningún agravio esa situación.

"No es una maniobra, no es que yo estoy simulando algo, yo estoy haciendo algo y está grabado, parece ser otra cosa, pero no estoy burlando, no estoy haciendo parecer una cosa con la otra, se está sorteando eso. No es que yo hago una maniobra. Parece una maniobra, pero no es así", expresó.

Aseguró que el movimiento que realiza con las manos parece ser algo irregular, pero en todo momento negó que fuera el caso.

"Como pienso que tengo que meter mi mano dentro de la urna y me doy cuenta que tengo que sacar de al lado, entonces eso es lo que hago, ese movimiento parece una maniobra malintencionada, pero no lo es", reiteró.

La jueza dijo que las imágenes que aparecen en el video ella misma mandó grabar para publicar en el portal de la Circunscripción Judicial de Amambay y que hay una distorsión de lo que ocurrió.

"Nosotros nos guiamos por papelitos porque son los papeles donde anotamos los expedientes que van a ser sorteados, acá somos tres miembros, es una sala nada más, no es que yo voy a enviar a otra sala, acá somos tres y punto, a uno le toca preopinar, los otros después emiten sus votos, se adhieren o están en disidencia", explicó.

Insistió en que se quedaron los dos papeles debajo de la caja y que en una de esas ella agarra porque no era "nada irregular" y que si lo era no iba a publicar en la página de la Circunscripción Judicial de Amambay porque ella es la que autoriza. Dijo que estos sorteos son públicos, que se realizan de forma semanal a las 8.00 y que las partes están invitadas y notificadas.

"Pareciera, según las filmaciones, que yo intento simular que saqué de la caja, siempre hago eso para que no piensen que no sorteé, pero en este caso específico estaba debajo de la caja y por eso no ingresaron a la caja", acotó.

Afirmó que esas dos causas se apelaron y que no son estudios de fondo de cuestión, uno es una impugnación de una inhibición y otro es una providencia, y que no se va a estudiar el fondo de la cuestión.

"No hay nada que pueda decir que hubo una cocinada o una manipulación en ese sentido, sino que lógicamente las personas que viralizaron ese video tienen la intención de perjudicarme", aseguró.

Además, explicó que esos videos quieren demostrar eso, pero que no se trata de ninguna maniobra y que se trata de expedientes que ella no puede integrar porque está inhibida. Aseguró que está presentando todas las copias de los expedientes en cuestión para comprobar que no puede integrar.

Corte Suprema de Justicia instruye sumario

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso este viernes ordenar un sumario administrativo a la magistrada Mirta Estela Sánchez Martínez y al actuario judicial Bernardo Mongelós, por presuntas irregularidades en el desempeño de funciones.

Tras esto, la magistrada mencionó que la máxima instancia judicial hará su trabajo y que investigará qué es lo que ocurrió. Afirmó que esta semana hubo una auditoría y no hubo irregularidad.

"Acá no hay maniobra maliciosa, jamás voy a publicar una cosa que yo estoy maniobrando algo y dejar en evidencia eso, yo mando filmar, yo mando alzar en la página de la institución. Estos videos vienen de personas malintencionadas que me quieren perjudicar. Voy a presentar un informe a la Corte explicando cuál es la actuación", concluyó.

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia designó como juez instructor al interventor de la Superintendencia General de Justicia, Mario Elizeche.

Además, dispuso suspender preventivamente sin goce de sueldo en el desempeño de sus funciones al actuario judicial mientras dure el sumario, así como suspender sin goce de sueldo ad referéndum de la Corte, mientras dure el sumario, a la magistrada Sánchez Martínez.

Asimismo, anunció que remitirá los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).