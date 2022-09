El jefe de disciplina del colegio le habría propinado golpes en ese entonces a tres estudiantes con una guacha, un látigo comúnmente utilizado para caballos, conocidas también como rebenque, que les dejó marcas en el brazo, muslo, hombro y el cuello.

Los padres de las presuntas víctimas se presentaron en la mañana de este jueves ante el Ministerio Público local para hacer sus descargos.

Una madre expresó que los adolescentes habrían sido increpados por el funcionario de la institución tras una travesura. Comentó que el mismo agredió a los alumnos porque uno de ellos colgó varias mochilas por el ventilador de techo de un aula.

"A mi hijo le pegó en el muslo. Él no me contó ni la profesora, yo me enteré el sábado cuando los padres de los otros dos alumnos llegaron a mi casa y me informaron lo que pasó", señaló a NPY esta jornada.

Los padres mantuvieron una reunión el martes pasado con el director del colegio, quien les comunicó que sus hijos fueron sancionados por 26 días con la suspensión de actividades deportivas. También les informó que sus papeles fueron incluso preparados para una posible expulsión.

La mujer incluso manifestó que su hijo no es compañero de los otros dos adolescentes involucrados, que pertenecen a otro turno, y que su hijo fue alcanzado por los golpes al estar en el mismo lugar que los otros dos de paso.

Los nombres de las víctimas, el supuesto autor y la institución educativa se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.