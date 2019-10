Itaipú: CBI no se anima a definir líneas de responsabilidad en firma de acta bilateral

A pesar de que una mayoría de los miembros de la CBI concluyó que el acta firmada el 24 de mayo sobre la contratación de potencia de Itaipú por parte de la ANDE y de Eletrobras fue altamente perjudicial para el Paraguay, no se logró unificar las líneas de responsabilidades de dicha negociación.

Tras varias dilaciones, la Comisión Bicameral de Investigación y seguimiento del acta bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú, y de cuestiones relacionadas con el Tratado de Itaipú, elevará todas las conclusiones en un informe a ambas cámaras del Congreso Nacional.

De los seis dictámenes presentados, la conclusión del senador Jorge Querey, la del senador Antonio Barrios y la de los senadores Eusebio Ayala y Fernando Oreggioni responsabilizaron al presidente Mario Abdo Benítez por mal desempeño de sus funciones.

Para Querey, este hecho expone al presidente Mario Abdo Benítez y a su vice Hugo Velázquez de ser sometidos a un juicio político. De los 10 miembros, el senador fue el único que recordó a Velázquez dentro de su conclusión.

Por su parte, los diputados Justo Zacarias, Walter Harms, Sergio Rojas y el senador Abel González unificaron un dictamen responsabilizando al ex embajador Hugo Saguier, quien encabezó el equipo de negociación y el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez y el ex director técnico de Itaipú Binacional, José María Sánchez Tillería.

Los legisladores mencionaron que la Comisión Bicameral está impedida de investigar al presidente Abdo, por su investidura. Recomendaron que se eleve un informe al Ministerio de Público, moción que fue apoyada por todos los integrantes.

En el caso del senador Enrique Bacchetta y el diputado Conlyn Soroka, ambos oficialista, coincidieron, con dictámenes separados, en que el acta bilateral no configuró un perjuicio para el país y señalaron que el acta fue anulada por lo que no se puede determinar el daño que pudo haber representado.

Bacchetta incluso fue más lejos y dijo que es necesario que la ciudadanía que sepa que en lo que refiere a la propuesta de la ANDE, “el acta bilateral es mucho más beneficioso de lo que Pedro Ferreira sugirió”, aseveró.

Los legisladores terminaron responsabilizando de la firma del acta a Saguier, Sánchez Tillería y Jiménez. Tanto Bacchetta como Soroka trataron de minimizar los puntos negociados con el Brasil diciendo que hubo desprolijidades y deficiencia por parte de la delegación paraguaya.

Finalmente, se consensuó que todos los dictámenes con sus alegatos sean unificados en los puntos de coincidencia dentro de un informe que será enviado a la Cámara de Senadores y Diputados.