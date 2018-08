Interior dispuso que todos los policías utilicen portanombres

“Cuando se hace una operación frente a la gente no podemos estar enmascarados. La Policía Nacional es un instrumento de seguridad ciudadana y actúa a cara descubierta, salvo casos de operativos antidrogas, pero el delito callejero no pasa por esa calificación. Para aplicar la ley no pueden esconderse”, dijo el nuevo ministro al respecto.

Villamayor, quien asumió este miércoles como titular del Ministerio del Interior, informó que ya dio las instrucciones para que todos los agentes de las fuerzas policiales lleven portanombres.

“Ya instruí al comandante Báez que todos me van a portar nombres e identificar los vehículos. Si baja un Lince a hablar con una persona debe sacarse el pasamontañas, debe actuar de frente (sic)”, aseguró en contacto con la emisora 1020 AM.

Pese a la buena valoración que tienen por parte de un sector de la ciudadanía, los uniformados del Grupo Lince también fueron objeto de varias denuncias en contra de los procedimientos que realizan, por uso desmedido de la fuerza, violencia, amenazas y agresiones.

Actualmente, el Grupo Lince opera en el Departamento Central y en las ciudades de Encarnación, Ciudad del Este, Presidente Hayes, Paraguarí y Caaguazú.