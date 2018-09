Intendenta de Ybycuí: "Yo no pedí suspender servicio del Grupo Lince"

“Sí, hablé con el comisario principal Víctor Romero solicitando la coordinación de horarios. A la mañana (horario de la intervención) viene mucha gente trabajadora y estudiantes. Tenemos problemas de seguridad en horas nocturna”, dijo a Última Hora.

La jefa comunal señaló que hizo el llamado en base a la solicitud de comisiones de padres de instituciones educativas.

“Yo recibí pedidos de comisiones de padres. Los estudiantes vienen en moto y muchos pagan a cuota por lo que no tienen chapas. Esto implica que los padres deban venir. Está bien, pero es más urgente que hagan controles por la noche”, remarcó.

Benítez dijo que su ciudad fue la primera del Departamento de Paraguarí en solicitar la presencia de agentes del Grupo Lince. Calificó de irresponsable las declaraciones del jefe departamental, comisario Víctor Romero, quien aseguró que la intendenta le dijo que la UTOM no es bienvenida en Ybycuí.

“Lo llamativo es que en el acta señala que yo dije que se me faltó al respeto al no pedir permiso. Eso es falso, no soy ministra del Interior. Yo no mande suspender el servicio, sólo pedí coordinar. El horario es el inconveniente. Tenemos casos de noche en los que se necesita la presencia de los Lince”, expresó.

La intendenta de Ybycuí insistió que su descontento se dio por el horario en el que los agentes de la Unidad Táctica Motorizada realizaron su labor preventiva en la ciudad.

“Mi descontento fue por la falta de coordinación. Me extraña la actitud de un alto jefe (Víctor Romero). Ellos no tienen por qué tener mi permiso. Tengo facultades de pedir coordinar trabajos de seguridad. Jamás voy a pedir que se retiren. El Grupo Lince es un grupo que admiramos. No sé si con mala o buena intención el jefe departamental cometió este error”, subrayó.

Lo que dice el acta policial

La supuesta intromisión de la jefa comunal causó polémica luego de que se hiciera viral un informe de la Comisaría local en el cual se explica, que por este motivo, se ordenó levantar el procedimiento policial.

Según el documento, el pasado viernes 14 de setiembre agentes del Grupo Lince se constituyeron a la ciudad de Ybycuí para realizar labores preventivas en inmediaciones de la Comisaría 16ª. Sin embargo, dicho procedimiento se levantó pocas horas después a pedido del jefe policial Víctor Romero, quien recibió una llamada telefónica de la intendenta.

Informe policial Gentileza.

De acuerdo a lo mencionado en el informe, la intendenta expresó que “a la ciudadanía no le gusta que las personas pobres sean despojadas de sus motocicletas por el grupo táctico". Así mismo, señaló que "el jefe de la Comisaría 16ª, de Ybycuí, no le pidió permiso para que el grupo táctico entre a trabajar en la zona”.

El jefe policial de Paraguarí aseguró que él no dio la orden para que el procedimiento sea levantado y aclaró que el jefe de la Comisaría 16ª, Pedro Osvaldo Valdez, es el responsable por los servicios que se realizan en su jurisdicción.