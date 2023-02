Consultada sobre el asesinato a balazos del supuesto narco Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, en el estacionamiento de un supermercado muy concurrido en Asunción, dijo que "no se puede ser tan clasista" y decir que el crimen organizado "tocó fondo" cuando que hace 15 años se viene advirtiendo esta situación.

La senadora criticó que el asesinado al momento de lo ocurrido no haya tenido antecedentes en su haber y cuestionó que la Fiscalía y el Poder Judicial no hayan hecho una auditoría al respecto y que la Policía Nacional, por su parte, no haya dado explicaciones.

Lea también: Ryguasu habría recibido amenazas antes del ataque, según Fiscalía

"A lo mejor nosotros tenemos multas de tránsito, pero un líder sucesor de Minotauro no tenía todos sus antecedentes y acá nadie se inmuta", lanzó.

Ederson Salinas era considerado uno de los nuevos líderes del Primer Comando de la Capital (PCC) y habría ocupado el lugar del capo narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.

También es considerado parte del grupo que acribilló a Francisco Chimenes, tío de Jarvis Pavão, y a la abogada Laura Casuso, en Pedro Juan Caballero.

Más detalles: Interior reconoce falta de coordinación con Fiscalía y la Justicia

Dijo que hay que recuperar al Estado de las "garras de la mafia" y que la Fiscalía ya no actúe "selectivamente".

"Espero que el señor Emiliano (Rolón), que va a entrar a jurar el jueves, entre realmente y haga una renovación de la Fiscalía, porque esas unidades especializadas se convirtieron en cuevas delincuenciales", afirmó Desirée Masi.

Emiliano Rolón debe jurar como nuevo fiscal general del Estado, en reemplazo de Sandra Quiñónez, cuyo mandato fenece al inicio del próximo mes, y para el 10 de marzo debe asumir el cargo.