Indignación en redes por video de un cliente que agrede a trabajadora

"Vos no sos nada, sos una basura de mierda, sos una porquería, sos una puta de mierda, muerta de hambre, ¿escuchaste?, no sabés quién yo soy carajo, una basura no me va a venir acá a levantar la voz, ¿escuchaste?, ¿escuchaste?", dice el hombre a la trabajadora.

En el video se observa que la empleada le dice que le pidió que se retirara del lugar, mientras que el hombre le asegura que ella comenzó a molestarlo, acusación que negó la mujer, quien le afirmó que fue a ayudarlo.

En el video se observa que la víctima llama a su compañero, quien ingresa al local y ella le pide que llame al 911 de la Policía Nacional. Tras esto, el hombre la amenaza con hacer una llamada y mandarla echar de su puesto de trabajo.

Los internautas demostraron indignación con este suceso. Se desconoce la identidad de ambas personas y el local comercial en donde ocurrió. Por el contexto de la conversación, el lugar sería la tienda de una estación de servicios