Incautan millones de mascarillas y trajes de bioseguridad tras ingreso irregular

Emilio Fúster explicó en comunicación con Última Hora, que los productos llegaron de China hasta Uruguay y luego pasaron a la Argentina para su posterior ingreso por Puerto Falcón.

El funcionario del Ejecutivo aseguró que el seguimiento de la carga se hizo desde el Uruguay, tras un trabajo de inteligencia e informaciones obtenidas mediante fuentes humanas y técnicas.

#OperativoCanalRojo Procedimiento en curso. Millones de mascarillas y batas de bioseguridad incautados. No fueron declarados en el despacho y sin licencia sanitaria. Todos los funcionarios intervinientes en zona primaria deben ser investigados.

Tras su ingreso al país, el camión repleto de mascarillas y trajes de bioseguridad se dirigió para realizar el despacho en la subadministración aduanera Logistic Group de Lambaré, para el despacho, donde pudo haber colaboración de los funcionarios de Aduanas. “Lo que se hizo es despachar una sola parte de la mercadería”, dijo Fúster.

“Esperamos que el Ministerio Público no se quede solo con la carga y que profundice la investigación, ya que no se descarta la colaboración de personal de Aduanas. La mercadería tenía un canal rojo que no fue revisada en su totalidad”, mencionó el ministro anticontrabando.

El operativo fue denominado por las autoridades como Canal Rojo. Tras los procedimientos legales se deberá decidir si los productos ingresados de contrabando son subastados o donados a alguna institución.

La millonaria incautación de mascarillas y trajes de bioseguridad se da en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), donde el requerimiento de los mismos es incesante en las dependencias sanitarias.