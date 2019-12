Iglesia pide patriotismo en renegociación de Tratado de Itaipú

Lea más: Abdo Benítez afirma no haber estado metido en ningún negocio

“A lo largo de estos 50 años de la firma del Tratado se fueron generando actitudes de indiferencia y de desconfianza por parte del pueblo frente a la futura renegociación probable del Anexo C del Tratado que, según los expertos, es una oportunidad brillante de obtener excelentes recursos para impulsar el desarrollo nacional y salir de la pobreza”, reza parte de la carta.

Asimismo, refiere que se necesita mayor transparencia, mejor control, mayor firmeza y estatura moral de las autoridades para lograr ese objetivo, que representa el anhelo de todo el pueblo paraguayo.

“Por tanto, si no actuamos con espíritu de honestidad y unidad 'por el bien común', perderemos definitivamente con la futura renegociación del Anexo C la oportunidad de sacar a nuestro pueblo al menos de la extrema pobreza. Por ello, para el 2023 solicitamos que los que nos representan actúen con la máxima claridad, habilidad, hondo patriotismo y de cara al pueblo”, indica.

Así también, manifiesta que la idea de la firma de los tratados de Itaipú y Yacyretá era aprovechar un aspecto de la hermosa y rica naturaleza del río compartido para hacer el bien a todos.

“Paraguay firmó esos tratados para que los gobiernos de turno obtengan recursos fabulosos de la venta de energía a precio justo, no para recibir de lo que sobra de aquel que pretende acapararlo todo, sino para impulsar proyectos de desarrollo capaces de mejorar el nivel de vida de la población”, indica.

En ese sentido, menciona que "esos gobiernos tenían y tienen la obligación de velar por los intereses paraguayos, obteniendo los mejores beneficios en las negociaciones y conflictos de intereses”, haciendo clara referencia al fracaso de la negociación pasada sobre contratación de potencia con Brasil, que derivó en un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez.

Dicha negociación suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por lo que finalmente, en medio de un pedido de juicio político y movilizaciones, Brasil aceptó dejar sin efecto el acta bilateral, a pedido de Paraguay.

Una gran cantidad de autoridades terminaron renunciando por el acuerdo, entre ellos el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex director de Itaipú José Alberto Alderete; y el ex embajador de Paraguay ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, entre otros.

