“Categóricamente, yo no tengo ningún negocio ni estaba metido en ningún negocio y me parece una locura, y yo eso no tengo ni idea y no estaba metido”, expresó el presidente durante el programa Lunes de Mina, que se emite por NoticiasPy.

Entre otras cosas, prefirió no hablar sobre la actuación del vicepresidente de la República, a quien se lo cuestiona por supuestamente haber operado para favorecer a la empresa brasileña Leros.

El primer mandatario recalcó que no hará juicio de valor contra Velázquez y que el mismo está siendo investigado por la Fiscalía, por lo que no quiere opinar; a la vez de asegurar que su relación continúa igual que siempre. “Mañana es su cumpleaños”, adelantó.

El titular del Ejecutivo se mostró ambiguo en sus respuestas y en más de una ocasión pidió ya no hablar sobre el tema, atendiendo a que el acuerdo sobre Itaipú desató una crisis durante su Gobierno, con dos pedidos de juicio político en su contra y de su vicepresidente.

“Yo quiero mirar para adelante, para mí esto es una crisis superada” dijo para no hablar sobre el tema de Itaipú.

Fracaso en el ámbito técnico

Abdo no quiso responsabilizar al ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, pero cuestionó que fue la primera vez en 45 años que no se llegó a un acuerdo entre la estatal paraguaya y la brasileña Eletrobras, sobre la contratación de energía de Itaipú, por lo que la negociación tuvo que elevarse a nivel de Cancillería.

Asimismo, explicó que no tenía conocimiento de los tecnicismos del acuerdo y que tras la crisis analizó punto por punto el acta con el ex canciller (Luis Castiglioni), para posteriormente pedir su cancelación al Brasil.

El acta bilateral firmada con el Brasil desató una serie de críticas, en primer lugar, por haberse mantenido en secreto por varios meses, además de representar, según argumentos técnicos, un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE, con el aumento de la contratación de energía y la renuncia de la energía excedente o barata.

De la misma manera, aseveró que desde 2015 no aumentaba la demanda paraguaya de energía, por lo que los reclamos le tocaron a su Gobierno.

"Lo que queríamos hacer es acompañar es el crecimiento vegetativo, cuando yo hablé de pillos y peajeros yo no me refería al pueblo paraguayo", afirmó.

Entre tanto, contó que el acuerdo se encuentra nuevamente en el ámbito técnico y que en un plazo aproximado de 10 días más se llegaría a un acuerdo sobre la contratación de energía de la Itaipú.

Finalmente, reconoció no estar actualizado sobre el presente acuerdo, pero que si tiene que saber algo le van a avisar.