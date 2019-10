Hugo Estigarribia también se aparta de comisión negociadora de Itaipu

A través de una nota, el constitucionalista colorado presentó su renuncia a la Comisión Asesora para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú a la que fue invitado integrar. Tras su primera reunión con personas de opiniones y actitudes tan opuestas a las suyas decidió rectificar su posición de integrar la delegación.

En el documento, remitido al ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas Palacios, explica que en su primera reunión, de los 27 integrantes, muchos de ellos, son quienes defendieron el acta posteriormente anulada del 24 de mayo de 2019.

También, dentro de los miembros se encuentran otros que participaron de la redacción, estudio y aprobación del acuerdo Macri-Cartes, el cual está siendo objeto de estudio para ser derogado en el Congreso Nacional.

“Compartiendo ese espacio, estas personas con otras, que tienen un posición frontalmente opuestas a estos acuerdo, de actuación y exposición públicas consideradas muy favorables a intereses nacionales, en una misma Comisión será como tirios y troyanos en la antigua Grecia Magna”, ejemplificó Estigarribia.

Nota relacionada: Mercedes Canese se baja de comisión asesora del Anexo C de Itaipú

Agrega que no considera adecuada la integración con personas de opiniones y actitudes tan opuestas en la Comisión y “será dificial, por no decir imposible, la compatibilización de visiones tan opuestas en su seno para acordar armónicamente posturas comunes que puedan asesorar, adecuada y efectivamente a una Comisión negociadora”.

Asimismo, señala que otro factor para su renuncia es que tampoco se realizaron cambios en la titularidad paraguaya del área de Dirección Jurídica de la entidad binacional Itaipú, la cual refirió es es clave para el proceso, así como otros cargos de la dirección que son sumamente trascendentes en la entidad.

“Empero, sí ha habido algunas incorporaciones positivas en el Consejo de la Itaipú Binacional, per con eso no basta”, lamentó.

La ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, también decidió no participar de la Comisión Asesora al mencionar que la línea negociadora que aplicó el Gobierno actual, hasta el momento, no fue revisada a profundidad.

Lea más en: Itaipú: La comisión asesora inicia debate con deserciones

Igualmente, el ex director de Itaipú Carlos Mateo Balmelli, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también decidió no ser miembro de la comisión, por el rol que hoy está desempeñando en los medios periodísticos y la extensa nómina de profesionales, que no le permitiría brindar sus aportes.

El Poder Ejecutivo se vio obligado a tomar como medida de conformar una comisión que reúna a los principales referentes en el área energética del país, incluidos integrantes de otros partidos políticos como parte de una línea política y técnica de cara a las negociaciones de 2023.

Esta decisión se dio luego del escándalo del acta bilateral que se firmó en secreto y que desató una crisis en el Gobierno actual del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez, quienes zafaron de un juicio político, tras la anulación del acta y el respaldo del movimiento colorado del ex titular del Poder Ejecutivo Horacio Cartes.

También puede leer: Crisis Itaipú: Comisión de expertos no tiene a quién asesorar

Con la renegociación del Anexo C, el Paraguay podría disponer del 50% de la energía de la Itaipú Binacional, entre otros beneficios, como un aumento en el pago de royalties y cesión de energía, o pedir vender la energía paraguaya en el mercado brasileño o a terceros