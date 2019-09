Mercedes Canese, asesora de la bancada de Frente Guasu, decidió no participar de la Comisión Asesora del Anexo C del Tratado de Itaipú, de cara al 2023.

Este martes se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Asesora para la Renegociación con el Brasil del Anexo C del Tratado de Itaipú , fijada para el año 2023, que cuenta con 32 ciudadanos paraguayos invitados, entre ellos técnicos y representantes políticos.

Lea más: La comisión asesora inicia debate con deserciones

Mercedes Canese agradeció la invitación, pero aclaró que no podrá participar de la comisión. En ese sentido, refirió que el motivo es el resultado de consultas a varios técnicos que participaron de las negociaciones durante la gestión del ex presidente Fernando Lugo.

Entre otras cosas, dijo que la línea negociadora que aplicó el Gobierno actual, hasta el momento, no fue revisada a profundidad, “para encontrarse en coherencia con los principios constitucionales en el ejercicio de la responsabilidad pública, de defensa de la soberanía y los derechos de Paraguay sobre su energía”.

Así también, remarcó que esperan que realmente se adopte una línea que, además, sea pública y participativa.

Lea más: Abdo Benítez afirma no haber estado metido en ningún negocio

Asimismo, señaló que estará colaborando y aportando siempre en el rol que le toque, en su caso, como asesora desde la Cámara de Senadores, cuyo poder tendrá que ratificar o rechazar las medidas que el Gobierno acuerde con el Brasil sobre Itaipú.

La nota, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, tiene fecha de este martes y fue presentada en la Dirección General de Gabinete, a las 11.07 de la mañana.

Canese es una de las que criticaron vehementemente el acuerdo que se había alcanzado recientemente con Brasil, sobre la contratación de energía de Itaipú Binacional, que suponía, según argumentos técnicos, un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad.

El ex director de Itaipú Carlos Mateo Balmelli, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también decidió no participar de la comisión, por el rol que hoy está desempeñando en los medios periodísticos y la extensa nómina de profesionales, que no le permitiría brindar sus aportes.

Entérese más: Colorados sepultan juicio político a Abdo Benítez y Hugo Velázquez

El acta bilateral se mantuvo en secreto y una vez que se dio a conocer desató una crisis en el Gobierno actual del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez, quienes zafaron de un juicio político, tras la anulación del acta y el respaldo del movimiento colorado del ex titular del Poder Ejecutivo Horacio Cartes.

Entre las principales críticas al Ejecutivo se encontraba también la falta de una línea política y técnica de cara a las negociaciones de 2023, por lo que el primer mandatario decidió impulsar la creación de una comisión que reúna a los principales referentes en el área energética del país, incluidos integrantes de otros partidos políticos.

Con la renegociación del Anexo C, el Paraguay podría disponer del 50% de la energía de la Itaipú Binacional, entre otros beneficios, como un aumento en el pago de royalties y cesión de energía, o pedir vender la energía paraguaya en el mercado brasileño o a terceros.