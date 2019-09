Itaipú: La comisión asesora inicia debate con deserciones

Hoy, a las 9.00, en el salón de actos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), se prevé la primera reunión de la comisión asesora para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Están invitados 32 ciudadanos paraguayos para dar sus pareceres sobre lo que debería plantear el Gobierno en las conversaciones con los brasileños. Sin embargo, algunos nombres finalmente no formarán parte del equipo, como es el caso de Carlos Mateo Balmelli, ex director de la hidroeléctrica.