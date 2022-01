El Hospital Regional de Paraguarí , el Hospital de Yaguarón y de Carapeguá no cuentan con pediatras por el momento ya que hay profesionales con reposo, mientras que otros se acogieron al beneficio de la jubilación.

Son dos los médicos jubilados y cuya vacancia no ha podido ser repuesta porque aún no se puede recontratar. Desde la Novena Región Sanitaria señalaron que sí se cuenta con rubros, pero no con médicos pediatras, informó Telefuturo.

"Estamos haciendo lo posible por tratar de cubrir esas falencias pidiendo las contrataciones vía excepción por contingencia", explicó Ramón Barrientos, responsable de reorganización de la Región Sanitaria.

Dijo que ya se realizaron varios pedidos y reuniones para acelerar el proceso. Lamentó que la ausencia de los doctores se sienta aún más por la cuarentena de otros cuatro profesionales de pediatría.

Asimismo, en estos centros asistenciales también se encuentra resentido el área de Ginecología y de Obstetricia debido a la temporada de vacaciones. A la situación actual del Hospital Regional de Paraguarí también se suma la falta de un tomógrafo ya que el único que se tiene se encuentra descompuesto.

La situación sanitaria del país vuelve a agravarse tras cinco meses de superar la segunda ola del Covid-19. Sin embargo, el ingreso de la variante ómicron, los altos números de contagios y de internaciones ponen en riesgo un nuevo colapso en los hospitales del país.

Ante este hecho las autoridades instan a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra el coronavirus y completar el esquema de vacunación, que disminuye las posibilidades de desarrollar la forma grave de la enfermedad y la muerte. Así también insisten en mantener las medidas preventivas para frenar los contagios.