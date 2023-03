Horacio Cartes se "aparta" de otras tres empresas de su conglomerado

El ex presidente y actual líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, se apartó de otras tres empresas.

El comunicado se hizo público vía redes sociales en la noche de este miércoles. Las empresas Bebidas del Paraguay SA, Distribuidora del Paraguay SA.y ENEX Paraguay SAE informaron que el actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Manuel Cartes Jara, se hará a un costado en cuanto a sus acciones activas en dichas empresas.

comunicado.jpg

Esta disposición se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América incluyera a Horacio Cartes y a sociedades bajo su control en la Specially Nationals and Blocked Persons List (SDN List), lo cual conlleva prohibiciones y restricciones para realizar operaciones en las que tenga jurisdicción los Estados Unidos.

“Con la intención de adherirse a las lineamientos y procedimientos establecidos en la GL6, se informa que en esta fecha los accionistas de las compañías han suscrito dos acuerdos irrevocables y definitivos, a fin de que en o antes de la fecha límite se completen los procesos legales tendientes a la desvinculación del grupo Cartes de las compañías, conforme con las leyes de la República del Paraguay y dentro del marco de la transacciones permisibles según la regla de la OFAC”, reza parte del comunicado.

Las empresas adheridas confirman que de esta forma, Horacio Cartes dejará toda participación accionaria directa o indirecta en las compañías, dejando de ser beneficiario final de las mismas y el control del paquete accionario y las gestiones de las compañías serán asumidas de manera individual o en sociedad con terceros inversionistas, dejando el paquete accionario de las tres empresas al grupo Quiñenco SA, liderado por el multimillonario chileno Andrónico Lukšic, quien fue socio comercial de Cartes, hasta que fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de EEUU.

La firma Distribuidora del Paraguay distribuye las marcas Pulp, Watts, Purosol, cervezas Sol, Sajonia, Heineken y Amstel. Asimismo, el control de Enex Paraguay SAE estará a cargo de Enex Investments Paraguay SA (Enex), una sociedad filial de Quiñenco SA.

“Es intención de las partes que con los acuerdos alcanzados, las compañías puedan continuar con normalidad todas sus operaciones, para seguir brindando a sus clientes servicios y productos de alta calidad, reservando empresas que contribuyen a generar desarrollo y empleos en el país”, finaliza el comunicado.

El pasado 24 de febrero las compañías Cementos Concepción (Cecon), Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter anunciaron oficialmente el alejamiento de Horacio Cartes, quien transfirió sus acciones en las firmas citadas “en concepto de anticipo de herencia a sus descendientes”, según comunicados dados a conocer sobre la operación.

El grupo empresarial había anunciado previamente el alejamiento del ex mandatario, pero se tenían dudas acerca de cómo se procedería con las acciones que Horacio Cartes tiene en cada una de las empresas del grupo y quién o quiénes pasarían a ocupar el lugar del ex jefe de Estado, sancionado en el ámbito financiero por los EEUU.

El movimiento accionario que se viene dando en las empresas de Cartes no es suficiente para que estas dejen de ser sujetas a escrutinios para determinar si el ex presidente mantiene intereses en cada una de las compañías, según la Embajada de EEUU.

Si bien, los bloqueos no rigen para firmas en las cuales una persona enlistada por la OFAC tiene una participación accionaria menor a 50%, y esto no es suficiente para determinar si una entidad se encuentra habilitada para operar con o a través del sistema financiero estadounidense. Fuentes diplomáticas señalaron que es importante comprobar que no se realicen operaciones “ficticias” en lo referente a traspasos de propiedad.