Cartes se aparta de más empresas y transfiere acciones a sus hijos

De esta manera, se suman a Fintech Inversiones, una de las compañías del Grupo Cartes, que realizó recientemente una movida similar. Sin embargo, cabe recordar que en el caso puntual de Fintech, el ex presidente de la República había decidido ceder la totalidad de su participación accionaria en beneficio de Sarah Cartes, su hermana. Ahora, los favorecidos son sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol.

El grupo empresarial había anunciado previamente el alejamiento del ex mandatario, pero se tenían dudas acerca de cómo se procedería con las acciones que Horacio Cartes tiene en cada una de las empresas del grupo y quién o quiénes pasarían a ocupar el lugar del ex jefe de Estado, sancionado en el ámbito financiero por los EEUU.

DETALLE. A través de sendos comunicados institucionales, Cecon y JGL, por un lado, y Farmacenter, por otro, expresaron que, a través de la transferencia, Cartes dejó de tener participación “directa o indirecta” en las empresas nombradas y de ser el beneficiario final de ellas. En el caso de Cecon y JGL, la figura de la participación indirecta cobraba aún mayor relevancia, considerando que JGL es una de las accionistas de mayor peso en Cecon, según los reportes.

Asimismo, las firmas argumentaron que el anticipo de herencia formalizado por Cartes a favor de sus hijos “es un acto jurídico legítimo, previsto y amparado por las leyes de la República del Paraguay”. Además, alegaron que lo decidido se ajusta al marco de las operaciones permisibles bajo las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y se realizaron conforme a la opinión legal de consultores y estudios jurídicos internacionales especializados en cumplimiento de las leyes de sanciones de Estados Unidos.

OPERACIONES. Los comunicados finalizan diciendo que las medidas de movimientos accionarios se realizan con la finalidad de permitir la continuidad de sus respectivas actividades. Los antecedentes marcan que el pasado 26 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros había sancionado tanto a Horacio Cartes como a Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, por presuntos actos de corrupción y asociación con terroristas, con lo cual se les restringió el acceso al sistema financiero estadounidense. Previamente, ambos fueron designados por el Departamento de Estado como inelegibles para ingresar a los EEUU. Particularmente, los alcances de la medida de castigo de la OFAC generaron mucha incertidumbre, considerando sobre todo la relevancia de las empresas que forman parte del denominado Grupo Cartes en la economía nacional. y transfiere acciones a sus hijos

EEUU dice que transferencias no deben ser “ficticias”

El movimiento accionario que se viene dando en las empresas de Cartes no es suficiente para que estas dejen de ser sujetas a escrutinios para determinar si el ex presidente mantiene intereses en cada una de las compañías, según la Embajada de EEUU. Si bien los bloqueos no rigen para firmas en las cuales una persona enlistada por la OFAC tiene una participación accionaria menor a 50%, esto no es suficiente para determinar si una entidad se encuentra habilitada para operar con o a través del sistema financiero estadounidense. Fuentes diplomáticas señalaron que es importante comprobar que no se realicen operaciones “ficticias” en lo referente a traspasos de propiedad.