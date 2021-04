En conversación con Última Hora manifestó que cuando se enteró que el ministro de Salud, Julio Borba, estaba en el Hogar Santo Domingo, donde inició la vacunación para los ancianos y adultos encamados, que está frente al IPS, decidió ir hasta el lugar para encararlo y pedirle ayuda para conseguir la cama en UTI para su madre y en plena conversación con los medios de comunicación lo pudo encarar y dar a conocer la situación desesperante en la que estaba.

"Ayer a las 10.00 se consiguió la cama de manera inmediata después de hablar con la prensa, si ustedes no estaban tal vez hoy sería otra la situación de mi madre, ayer después de pasar a la otra vereda del IPS, en el Hogar Santo Domingo, donde estaba el ministro de Salud, Julio Borba, conseguí la cama para mi mamá y ella fue derivada a un sanatorio privado. Fue porque le encaré al ministro en el acto", expresó.

Dijo que realizó el pedido de manera pública porque no encontraba por ningún lado la cama en UTI para su madre, porque lo poco que hay es insuficiente y todo el sistema de salud ya está saturado.

El hombre mencionó que el Ministerio de Salud le gestionó todo el traslado y le consiguió la cama en un sanatorio privado, que está ubicado en la ciudad de Asunción.

Manifestó que ya se encuentra más tranquilo y que este sábado fue la primera noche en la que pudo dormir tranquilo, inclusive, dijo que ya no comía desde hace varios días porque en el IPS no tienen tiempo ni para consumir alimentos.

Su madre está grave, dice

Juan Godoy comentó que el último reporte que le dieron los médicos este sábado sobre el estado de salud de su madre es que se encuentra en estado grave, pero dentro de su cuadro está estable, saturando dentro de lo que es lo recomendable y respondiendo superbién al tratamiento contra el coronavirus.

Manifestó que su madre no está intubada, sin embargo, ambos pulmones están muy dañados a causa de la enfermedad.

"Ella está lúcida, está bien, se alimenta vía oral, está con alto flujo de oxígeno, ayer saturaba 96. El médico me dijo que hay que esperar que pasen las primeras 48 a 72 horas para ver su evolución, para hablar de un parámetro, no sabemos si va a responder bien, Dios quiera que sí", agregó.

Mencionó que su madre tiene enfermedad de base como diabetes, hipertensión y asma, y que fue la única en su familia quien contrajo en Covid-19, pese a que siguieron todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Sospechan que contrajo el virus cuando fue a un hospital a realizarse unos análisis de sangre.

En la tercera prueba dio positivo al Covid-19

Dijo que su madre es asmática y cada tanto suele tener sus ataques, por lo que en un principio se pensó que tuvo su ataque, sin embargo, ya tenía el Covid-19.

En ese sentido, recordó que recién a los 12 días de tener el primer síntoma dio positivo al coronavirus, con la tercera prueba de PCR a la que fue sometida.

Desde el miércoles 31 de abril pasado la señora Rivarola estaba muy mal y antes de eso no presentó ningún síntoma que le faltaba aire, sin embargo, saturaba muy por debajo de lo normal, por lo que esto llamó la atención de sus familiares y la trasladaron al hospital.

Entre los estudios se le realizó una radiografía, en la cual salió que sus pulmones estaban deteriorados, fue diagnosticada como un cuadro de afección respiratoria, como un cuadro bronquial, le recetaron dos medicamentos y la mandaron de vuelta a su domicilio.

"Hasta a los médicos les sorprendió que ella estaba siendo atacada internamente por el Covid-19 y externamente no, porque no tenía síntomas, solo no saturaba lo normal", dijo su hijo.

Doña Lucila Rivarola siempre quedaba en la casa al cuidado de su madre, quien tiene 89 años, quien afortunadamente no se contagió con el virus.

En las farmacias no hay mascarilla con reservorio de oxígeno

En otro momento de la entrevista, Juan Godoy manifestó que en el IPS y en las farmacias no hay lo más básico para un paciente con Covid-19, que es la mascarilla con reservorio de oxígeno para adultos, que tiene un costo de G. 40.000 a G. 60.000.

Dijo que a su madre la tuvo que tener con una mascarilla de oxígeno para criatura, ante la carencia existente.

Anunció que este lunes le llegarán desde Argentina dos mascarillas con reservorio de oxígeno.

"Mi mamá es mi motivación, mi todo", asegura

Al ser consultado qué representa su madre para él en su vida, aseguró que ella es su motivación, quien la inculcó desde pequeño a estudiar y a pelear por lo que desean.

"Mi mamá es mi motivación, mi todo, siempre ella nos forjó a estudiar, a pelear, a buscar lo que es justo para nosotros, a pedir lo justo; es mi inspiración, si hice lo que hice fue porque cuando mi vida estaba en peligro, cuando yo era un bebé ella no se rindió e hizo hasta lo imposible por salvarme la vida", agregó.

Recordó que cuando era pequeño estuvo en una incubadora en un hospital a causa de una enfermedad, ya no respondía a los estímulos y los médicos le dijeron a su madre que no había solución y que él iba perder la vida y que su madre luchó por su vida y logró salvarlo.

La última vez que conversó con su madre fue el martes pasado cuando la llevó al hospital y que ella le decía que se sentía bien y ya quería regresar a su casa.

"Ayer solamente le vi cuando la trasladaban, estamos aislados, no tenemos contacto con el paciente", afirmó.

Por último, anhela que su abuela de 89 años pueda recibir la vacuna contra el Covid-19 e instó a toda la ciudadanía a cumplir con los protocolos sanitarios para no enfermarse y no pasar un calvario en los hospitales debido a la carencia de insumos.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido en la noche de este sábado por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 233.745 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 4.749 fallecidos.

Hay un total de 2.810 pacientes internados, de los cuales 444 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Las personas que lograron vencer al coronavirus suman 191.614.