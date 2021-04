Angustiante pedido de una cama de Terapia Intensiva para su madre

Entre lágrimas y a los gritos, el hombre le suplicó ayuda al secretario de Estado para conseguir una cama de Terapia Intensiva para su madre, enferma con Covid-19, que está en el Instituto de Previsión Social (IPS).

"Mi mamá necesita Terapia Intensiva, está acá en el IPS y no estamos consiguiendo, está en un estado grave, necesitamos esa cama de Terapia Intensiva para salvar su vida. Esto es una emergencia, una tragedia, no hay mascarillas para adultos mayores con reservorio de oxígeno en ninguna farmacia, en ninguna cadena distribuidora, no podemos conseguir y nuestros familiares se ahogan, se mueren en vida", manifestó consternado a los medios de comunicación.

Su madre se llama Lucila Rivarola, de 59 años, quien padece enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, y se encuentra con una neumonía bilateral.

"Yo le pido encarecidamente, señor ministro. Yo valoro su gestión, valoro todo lo que están haciendo, pero necesitamos más respuestas y deben ser más inmediatas. Mi mamá ahora con urgencia debe ser trasladada a un lugar con cama de Terapia Intensiva, su estado es grave, ministro", imploró.

Dijo que desde hace más de una semana no están durmiendo y que se les pidió cinco frascos de remdesivir; uno consiguió a través de la Fundación Santa Librada el pasado martes y los otros fueron donados por personas solidarias.

"Satura ya por lo máximo que el IPS y los médicos le pueden mantener. Es una cuestión de urgencia, inmediato, ministro, por favor", suplicó desconsolado.

El ciudadano dijo que ya perdieron la cuenta de los gastos en el hospital y que en un solo día tuvieron que gastar más de G. 10 millones.

"Ella no está intubada, pero está a punto de ser intubada y necesitamos esa cama, por favor le pido, ministro", clamaba el hombre entre llantos.

Son muchos en lista de espera, dice ministro

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, manifestó que, lastimosamente, son muchos los pacientes que están en una lista de espera para una cama de Terapia Intensiva y que acompañará al hombre el viceministro de Atención Integral a la Salud, Víctor Martínez, para ver la situación específica.

"Son muchos, lastimosamente, los que están en espera de una cama de Terapia Intensiva. Entendemos la desesperación de la gente, es la misma de nosotros actualmente, considerando que son muchos los pedidos que tenemos de auxilio en los servicios de salud, que ya están al 100% saturados", expresó en conversación con Telefuturo.

Borba dijo que desde hace un mes, aproximadamente, "está sufriendo" esta situación y que son pedidos que llegan diariamente. A algunos pueden dar respuesta y a otros no.

"Tengo el caso de un conocido mío que ayer no pude dar respuesta y terminó falleciendo, lastimosamente, duele mucho, pese al crecimiento que tuvimos en el servicio de salud, hoy no podemos dar respuesta", agregó.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte del Ministerio de Salud emitido en la noche de este viernes, Paraguay registra un total de 232.142 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 4.698 personas fallecidas.

Hay 2.789 pacientes internados, de los cuales 445 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La cantidad de personas que vencieron al coronavirus suma 189.971.