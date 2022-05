El comisario Gustavo Errecarte, subjefe de la mencionada sede policial, manifestó a Última Hora que las personas fueron capturadas en la vía pública, sobre la avenida Perú y República de Colombia, a las 17:00 aproximadamente de este miércoles.

Se trata de Franco Giovanni García Pintos, Araceli Pamela Viasovsky Gamarra, Douglas Hernán Sosa Rosa, Paula Isabel Viasovsky Gamarra, Agustín Maochi Pereura y Lourdes Katherine Correa Leiva.

La persona que resultó víctima del hurto fue identificada como Estela Mary Rivarola, de 50 años, quien manifestó que tiene un copetín y estaba cocinando mbeju cuando llegaron los hinchas a conversar con ella y preguntarle sobre un tragamonedas.

Hinchas detenidos.mp4 El momento en que los hinchas uruguayos fueron aprehendidos por la Policía Nacional. Video: Gentileza.

Posteriormente, le pidieron que les regale el mbeju que estaba cocinando y cuando ella se dio la vuelta para servirle, uno de ellos agarró su celular y se retiraron todos del sitio. Tras esto, su cuñado se percató de lo sucedido y le dijo a la mujer que el hombre le llevó su celular.

La víctima manifestó a un medio local que ella corrió detrás de ellos, a quienes reclamó que le devuelvan su celular y ahí uno de de los jóvenes sacó debajo de su brazo el celular y le entregó.

"Le di una palmita en la espalda y una chica me pidió disculpas. Yo les dije que son delincuentes, que me robaron y me dijo que soy una maleducada por ir a gritarles", expresó.

La mujer dijo que eran más de 10 personas y que las demás huyeron tras abordar un taxi.

Posteriormente, otra mujer dijo que las personas le hurtaron su quepis y supuestamente de otra comerciante se llevaron la suma de G. 1 millón.

Los hinchas llegaron al país para disputar este miércoles del encuentro deportivo entre Peñarol y el Club Olimpia por la Copa Libertadores en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 20:00.