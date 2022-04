Hermelinda cuestiona denuncia en su contra

Manifestó que las denuncias no tienen sustento y que ella continuará con su postulación al TSJE. “Fueron presentados por un abogado que debe leer más la Constitución Nacional y el reglamento del Consejo de la Magistratura”, dijo.

El abogado que presentó la denuncia en representación de Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) es Juan Prieto, quien cuestiona a la senadora de utilizar su cargo como ventaja, así como su posición como empresaria dueña de Nihon Gakko.

“Yo como senadora estoy expuesta a la opinión pública. Me atacan con denuncias sin asidero legal. No me siento privilegiada... Hay jurisprudencia. El senador Víctor Ríos se postuló para la Corte y logró ser ministro”, dijo.