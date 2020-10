Hermano de Óscar Denis envía un duro mensaje a los miembros del EPP

Al inicio, el hermano menor del ex vicepresidente habló sobre la familia, la salud de su madre y el apoyo que reciben por parte de sus allegados.

También admitió que nunca pensaron sobre la posibilidad de un secuestro, por más de que en su momento hablaron del tema. Luego señaló que, si bien pensaron en un principio sobre un rescate exitoso, lamentó la agilidad de los secuestradores.

“Óscar, tengo que reconocer, los que están contigo son ágiles con lo que hacen y son eficientes, pero para mí cometieron tres errores. Tal vez, si se me da la posibilidad de contactar con ellos, en cada contacto, les voy a hacer saber de a uno y ellos van a saber si es o no cierto”, expresó.

Aníbal Denis recordó a su abuelo, quien es un excombatiente de la Guerra del Chaco y rememoró las anécdotas que este les contaba.

“Me acuerdo de una de sus anécdotas, cuando hicieron prisionero a algunos de sus enemigos y en el dedo de uno de ellos encontró el anillo de su hermano desaparecido. ¿Te acordás de la decisión que tomó abuelo en ese momento? Nuestros padres y abuelos nos enseñaron que primero es Dios, luego la Patria y por último la familia. Ahora me siento en una encrucijada”, dijo.

El familiar del secuestrado cuestionó a los miembros del EPP por haber secuestrado a una persona que no condice con el perfil que el grupo criminal reprocha.

“Hablando en el tono de ellos, al que retiene y amenaza con fusilar. ¿Qué debo hacer? Las respuestas a estas preguntas no las encuentro y prefiero no saberlo. Leí tantas veces sus exigencias, que hasta el momento no encuentro tu pecado en relación a esto. Hacer plantación con uso de agrotóxico, deforestación y malos tratos a los indígenas y campesinos. Hermano, eso vos no hacés”, aseveró.

Aníbal recordó que en el último cumpleaños de Óscar Denis, a pedido de su hermano, compartieron y bailaron con los nativos. “Vos me dijiste: 'Esta es la gente que vive y comparte conmigo y a ellos me debo'. En ese momento te di la razón. Duele saber que miembros de a quienes tanto defiendes te llevaron y te privaron de tu libertad”, recordó.

“Óscar, vos estás con ellos, podés preguntarles, ¿por qué los buenos, por qué no los malos, los corruptos, los violadores y bandidos?, si ellos (el EPP) son los defensores del pueblo. No quiero entender su ideología porque no me cierra, para mí son pretextos para justificar”, cuestionó.

Aníbal Denis concluyó su mensaje asegurando que la familia cumplirá estrictamente con lo que Óscar Denis les pida que hagan. Solicitó a los captores que les envíen una carta con la firma de su hermano como una prueba de vida. “El resto nosotros nos vamos a encargar de hacer cumplir”, dijo.

“Óscar, como te dije al principio, no estamos pasando bien, te queremos con nosotros. Mucha fuerza, te echamos de menos, te queremos con nosotros”, expresó.

El pasado 9 de setiembre, el ex vicepresidente de la República fue secuestrado por el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los investigadores dieron a conocer la semana pasada las identidades de quienes supuestamente tienen a Óscar Denis.

Conversando unos minutos con papá es un espacio radial que realiza la familia del secuestrado y es emitido en radio Regional 660 AM todos los días a las 6.00.