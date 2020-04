A través de su cuenta de Twitter, Aguayo explicó que hace dos semanas tuvo que asistir a una joven por importante sangrado nasal y gingivorragia, sin otra sintomatología, sin antecedentes de fiebre, dolor de garganta o tos.

Según el especialista en Hematología Clínica, con los primeros análisis se la diagnosticó de púrpura trombocitopénica inmunológica (PTI) y se le procedió a realizar un aspirado de médula ósea.

Embed ALERTA A MIS COLEGAS MÉDICOS

Hace 2 semanas fui llamado a interconsulta en calidad de Hematólogo a un Centro privado a ver una paciente joven por importante sangrado nasal y gingivorragia, sin otra sintomatología, sin antecedentes de fiebre, dolor de garganta o tos.

*ABRO HILO* — Dr. Nicolas Aguayo (@DrNicolasAguayo) April 18, 2020

“Me llamó la atención que las células de la médula ósea mostraban un montón de alteraciones displásicas como si un virus importante la estaba afectando. Con las células de la médula ósea muy dañadas profundicé más el interrogatorio y se le practican estudios laboratoriales a fin de descartar cuadros virales, incluyendo el Covid-19 y colagenosis. El resultado por PCR para Covid 19 dio positivo”, comentó.

Esta situación llevó al profesional a advertir a sus colegas sobre estas patologías que se manifiestan sin síntomas respiratorios, pero que aun así se deben atender como si fueran coronavirus.

“Este caso debuta con un problema hematológico y no con un trastorno respiratorio. Es importante que se consideren a todos los pacientes que son atendidos en las diferentes direcciones del Ministerio de Salud como potenciales casos de Covid-19. Y que se tomen siempre las medidas de bioseguridad para evitar el contagio”, mencionó a Última Hora.

Nota relacionada: Tratamiento contra el Covid-19 con anticoagulantes es aún incipiente, señala neumólogo

Continuó: “Luego de varios años al servicio de la salud pública me llevó a pensar en los colegas que, muchas veces, por no ser caso sospechoso de Covid-19 no toman las medidas de bioseguridad y podrían estar exponiéndose”, reflexionó.

Agregó que además de los cuidados de los propios profesionales de blanco es necesario que esto sea acompañado desde la cartera sanitaria con la distribución de insumos de protección correspondientes.

No obstante, reconoció que el Ministerio de Salud realiza buen trabajo y que muchos otros factores externos limitan el trabajo de las autoridades sanitarias.

“Pueden seguir más casos con este síntoma”

El hematólogo señaló que podrían seguir presentándose casos atípicos de la enfermedad y que dentro del protocolo sanitario del Ministerio de Salud ya se establecieron estudios para detectar estados de hipercoagulabilidad en pacientes con síntomas de Covid-19.

Precisó que los pacientes de coronavirus pueden desarrollar un estado de hipercoagulabilidad.

“Eso se da porque el proceso viral es tan intenso que hace que el cuerpo libere unas sustancias llamadas citosinas, que en gran cantidad provocan un proceso inflamatorio. Así como se liberan procoagulantes que lleva a la persona a tener una hipercoagulabilidad marcada con el Covid y desarrollar procesos trombóticos”, detalló.

También puede leer: Covid-19: Neumólogos recomiendan uso de mascarillas a toda la población

Comentó que esta liberación causa una gran obstrucción, como un caos que se produce dentro del sistema inmune del paciente y le lleva a formar una enorme cantidad de anticuerpos contra sus propias células, manifestándose en este caso como una púrpura trombocitopénica inmunológica.

"La púrpura trombocitopénica inmunológica es cuando el cuerpo entra en caos inmunológico y los anticuerpos, que nos defienden de varias enfermedades, como células cancerígenas, no reconocen sus propias células y van contra sus propias plaquetas, que son sumamente necesarias", añadió.

Recalcó que al ser una presentación atípica no significa que no pueda desarrollar los otros síntomas. "Esta vez se presentó sin tos, sin dificultad respiratoria, sino con sangrado. Pudieron haber aparecido posiblemente de no tratarse a tiempo", apuntó.

Aporte científico

Además de Aguayo, los investigadores paraguayos José Zarza, Eugenio Báez, Jorge Von Horoch y Mario Ortega desarrollaron estudios del caso y participaron del tratamiento médico que dio buenos resultados, ya que la paciente ya se encuentra en su casa.

Dichos estudios realizados en el país serán presentados a la sociedad científica, a través de una publicación en una revista científica internacional.

En ese aspecto, destacó que dentro del sistema sanitario, tanto privado como público, se cuenta con profesionales médicos muy capacitados sirviendo en la lucha contra el coronavirus.