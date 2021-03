El futuro del Gobierno de Abdo Benítez está en manos del ex mandatario Horacio Cartes.

El movimiento Honor Colorado , liderado por el ex mandatario Horacio Cartes , tiene en sus manos la responsabilidad de definir si se inicia o no el juicio político a Mario Abdo, en tanto, descartan un posible juicio al vicepresidente, Hugo Velázquez, como propone la oposición.

Los diputados liberales Rodrigo Blanco, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño, son los encargados de elaborar el libelo acusatorio para solicitar el juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez.

Según se informa desde el PLRA, el documento será presentado a las demás bancadas y podría estar listo durante el fin de semana.

Las cuatro bancadas de 29 miembros de la Cámara de Diputados, correspondientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), los tres diputados de Patria Querida, los dos legisladores de Hagamos y dos del Partido Encuentro Nacional (PEN) sentaron postura a favor de destituir a Abdo Benítez, así como a Hugo Velázquez.

Hasta el momento, se cuentan con 36 de los 53 votos necesarios para iniciar en la Cámara de Diputados el juicio político a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. La definición está en manos de los legisladores del Movimiento Honor Colorado.

HC no tiene postura definida

El diputado cartista Walter Harms dijo este miércoles en comunicación con Última Hora que hasta el momento no se ha sentado postura sobre si acompañar o no el juicio político al jefe de Estado. Sin embargo, descartó hacer lo mismo con el vicepresidente, Hugo Velázquez.

En ese sentido, el legislador aseguró que “este no es el momento” para hablar de una doble acefalía y nuevas elecciones, considerando la pandemia del Covid-19 y la situación económica del país.

Honor Colorado mantuvo una nueva reunión durante la noche del martes con el objetivo de analizar la situación política y las movidas de Mario Abdo Benítez. Harms aseguró que los cambios realizados siguen sin satisfacer.

“Por ahora no tenemos una posición tomada, pero vemos que el presidente hace una rotación y no se ha designado a personas con el perfil idóneo para los cargos, no vemos algo que nos dé indicios de cambios. Es probable que nadie acepte el cargo o Abdo quiere seguir con su entornito”, dijo el legislador.

El parlamentario cuestionó que haya personas que deambulen de un cargo a otro dentro del Gobierno de su correligionario Abdo Benítez.

Walter Harms aseguró que Honor Colorado está “midiendo la temperatura política” y se mantiene en vigilia sobre las acciones del Gobierno, antes de sentar una postura sobre el juicio político.

“No queremos tomar decisiones apresuradas. Sabemos que el juicio político ya es la última instancia. Queremos que haya una escala de análisis”, afirmó.

Gobierno sin liderazgo

El diputado Walter Harms sostuvo que uno de los principales problemas de Abdo Benítez es su falta de liderazgo.

“No tiene rodaje de estadista, manejar las tramas del poder no es fácil y a él le cayó el poder sin tener esa capacidad porque las reglas de la democracia colocan al que tiene más votos y no a quien es más capaz”, dijo.

Por otro lado, indicó que Abdo Benítez es un presidente condicionado por satisfacer los cupos de poder de las personas que lo ayudaron a ganar las internas.

El legislador reiteró que, hasta el momento, se ve un claro mensaje político de Abdo Benítez, una autocrítica o un golpe de timón que les permita destrabar la crisis política existente.

“Si se cierra nomás entre sus amigos y protectores, si no hace un llamado a diálogo o se centra en que su Gobierno fue el mejor en las obras, no creo que se pueda superar la crisis”, dijo el legislador.

"Abdo perjudica a la ANR"

El diputado cartista también dijo que la forma de gobernar de Mario Abdo Benítez perjudica al país y al Partido Colorado. Aseguró que la ANR no es responsable de las acciones personales y la gestión deficiente del mandatario.

“Estamos condicionados porque se ataca la Junta de Gobierno que es una afrenta contra quienes queremos al partido. La ANR no es culpable de la situación”, afirmó.

Además, señaló que recién la próxima semana se definiría la postura de HC respecto al juicio político. Mencionó que la misma oposición está especulando ya que, hasta el momento, no se presentó un documento oficial para iniciar el proceso.

Mientras se define el futuro político de Mario Abdo Benítez, desde su entorno se descarta una eventual renuncia del mandatario y se anuncia una nueva jornada de movilización ciudadana en diferentes puntos del país.

La crisis política y social estalló debido a la falta de medicamentos para la atención de pacientes graves con Covid-19 en hospitales públicos y la tardía llegada de las vacunas.