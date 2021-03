HC apunta a salvar a Velázquez y PPQ da un giro y apoya juicio

Es la tesis que cobra más fuerza no solo en el cartismo, sino incluso en filas liberales, y para ello incluso hasta la mañana de ayer trabajaban juntos los diputados de Honor Colorado y del Partido Patria Querida (PPQ), aunque esta última nucleación resolvió anoche anunciar en un comunicado que apoya el juicio político “a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo”, es decir, al presidente y al vicepresidente.

Para el juicio político en Diputados se necesitan 53 votos de 80 y habría números para comenzar el proceso al presidente, pero no para el segundo del Poder Ejecutivo.

Honor Colorado rechaza la idea de convocar a elecciones por considerar la doble acefalía como inconstitucional. PPQ estaba con esa tesitura hasta ayer de mañana pero anoche se pronunció a favor del juicio político a las autoridades del Poder Ejecutivo.

El diputado cartista Tadeo Rojas consideró que este no es el momento para un juicio político; sin embargo, resaltó que siguen esperando “una reacción fuerte de cambios profundos en la estructura del Gobierno para corregir falencias, errores y la falta de gestión que desencadenó en una reacción de la ciudadanía”.

Indicó que “por el momento” no pueden decir si acompañan o no el juicio político porque la presentación del libelo acusatorio no fue hecha aún. Recalcó que no conocen los argumentos y que deberán analizar lo planteado. “No obstante, señalamos que Honor Colorado se mantiene expectante de los acontecimientos y acciones que está tomando el presidente de la República; de hecho, hasta ahora no nos convencen, esperamos más”, señaló.

Insistió en que el movimiento liderado por Horacio Cartes no es responsable de los hechos que se denuncian contra el Poder Ejecutivo porque –según mencionó– no forman parte de este Gobierno. Los diputados cartistas aseguran que no pidieron nunca ningún cargo y, en contrapartida, presionan para que ministros sean cambiados.

El diputado Raúl Latorre citó los nombres de los titulares de IPS, Andrés Gubetich, y Petropar, Denis Lichi, señalados por haber cometido irregularidades, y destacó que los cambios hechos hasta ahora son insuficientes.

Comentó que se encuentran en vigilia permanente para analizar la crisis política y hacerse eco de los reclamos ciudadanos.

Sobre el juicio político manifestó que cuesta dar una respuesta porque no se presentó el libelo y ni siquiera se sabe a quién se quiere enjuiciar, ya que algunos sectores de oposición hablan del presidente y vicepresidente, y otros, solo del primero.

En tanto que fue tajante en cuanto al llamado a nuevas elecciones, alegando que no existe la figura en la Constitución.

Adelantó que analizarán el libelo a ser presentado, también las respuestas del Ejecutivo.

Las cuatro bancadas de 29 miembros de la Cámara de Diputados, correspondientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), anunciaron que impulsarán el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez.

El diputado de la bancada C Celso Kennedy indicó que el libelo acusatorio será presentado primero en borrador, para socializarlo con los demás partidos, aunque no definieron fecha, pero estiman que el documento podría estar listo el fin de semana.

Los encargados de la elaboración del libelo acusatorio son los diputados Rodrigo Blanco, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño.

La posibilidad de exigir la convocatoria a elecciones es lo que divide a HC de los demás sectores.