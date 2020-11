Los guardiacárceles creen que fueron desvinculados por haber hallado el túnel y frustrar una fuga masiva el pasado 16 de agosto, sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aseguran que fue por fenecer sus contratos y que ellos ni siquiera hallaron la fosa el 14 de agosto pasado.

Los manifestantes creen que se trata de una represalia de parte de las autoridades carcelarias por frustrar la fuga, tras el hallazgo del túnel en el pabellón planta baja del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), informó el periodista de Última Hora Marciano Candia.

Juan Carlos Ponce, uno de los guardias destituidos, manifestó que llegó una resolución por parte del Ministerio de Justicia por la cual fueron desvinculados y presumen que fue por frustrar la fuga masiva de internos.

"Nosotros calculamos que es por hallar la fuga el 14 de agosto, la resolución dice que es por negligencia y nosotros no entendemos, siendo que nosotros fuimos quienes descubrimos ese túnel en ese entonces. Exigimos una respuesta por parte del Ministerio de Justicia, que nos digan el porqué, puesto que nosotros frustramos una fuga, que pudo haber ocurrido en ese entonces", explicó.

Indicó que todos los compañeros afectados participaron del procedimiento donde se halló el túnel.

"Ahora nos encontramos con la sorpresa de que fuimos destituidos, descontratados por ese hallazgo. Aún no tenemos respuestas por parte del Ministerio de Justicia, no puede ser que de esta manera nos estén pagando porque frustramos la fuga", añadió.

Ministerio de Justicia asegura que ellos no hallaron el túnel

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, manifestó a Última Hora que "no es cierto" que fueron destituidos por frustrar la fuga masiva, ya que ni siquiera fueron ellos quienes descubrieron el túnel.

"Eso no es cierto, ellos no entraban luego en la celda y ese túnel fue descubierto por el director del penal de aquel entonces, Domingo Antonio Bazán, fue él quien frustró, si no descubría se iba a producir la fuga porque no había revisión en las celdas por parte de los guardias", expresó.

Aseguró que los seis guardias fueron descontratados porque fenecieron los contratos y los demás están bajo sumario, tras el hallazgo del túnel.

"No tienen estabilidad, por eso fueron descontratados, ya que los contratados no pueden ser sumariados", explicó.

"Los funcionarios encargados del control, no solo de los pabellones, sino también de las celdas, no han realizado una inspección minuciosa de las mismas o las han realizado de manera deficiente", expresó.

Refirió que en la fuga masiva registrada en enero pasado, se pudo observar en circuitos cerrados que los guardias recorrían los pabellones y no entraban en las celdas y que eso consta en el expediente de la investigación de aquel caso.

El sumario administrativo fue realizado contra los funcionarios Nicolás Acosta Fleitas, Rafael Galeano Peralta, Virgilio Sanabria y Fabio Aníbal Recalde Ortiz, mientras que se rescindió el contrato de prestación de servicios suscrito entre el Ministerio de Justicia y los señores Víctor Hugo Cantero Godoy, Rigoberto Ricardo Ávalos Almada, Luis Carlos Silva López, Tomás Darío Monges Meza, Juan Carlos Ponce Franco y Julio César Portillo.