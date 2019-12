Guardiacárcel es víctima de intento de homicidio en Ciudad del Este

El hombre relató que regresaba de la despensa, rumbo a su domicilio, luego se cruzó con la motocicleta, cuyo acompañante extrajo un arma de fuego y efectuó seis disparos por el suelo, hacia su dirección y luego huyeron del lugar.

"Cómo seis disparos me jugó y me salvé porque me tiré al suelo. Tengo 28 años de antigüedad como guardiacárcel y nunca me pasó algo así", expresó.

Ocurrió a las 21.00 aproximadamente de este martes, en la vía pública, a la altura del kilómetro 8,5, lado Acaray, en el barrio Portal del Este II.

Acusa a un recluso

El hombre responsabilizó de ser el autor moral del ataque a un recluso identificado como Flaminio Acosta Zarza, quien sería un reo privilegiado en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

La víctima manifestó a los agentes policiales que Acosta supuestamente maneja todo el esquema de tráfico en dicha penitenciaría y que la represalia se debe a que Ruíz Díaz había incautado 520 gramos de crac del poder de su ex compañero de trabajo Enrique Emilio Barreto, quien se encuentra actualmente recluido en la Penitenciaría de Coronel Oviedo. La droga era presuntamente para el recluso.

Según la víctima, ya fue amenazado por teléfono por desconocidos, porque también habían incautado bebidas alcohólicas que era para Acosta hace tres meses, aproximadamente.

Acusó a las autoridades del penal de ser cómplices para la venta de drogas y bebidas en la penitenciaría. "Él hace lo que quiere y nadie hace nada", sostuvo sobre el supuesto autor intelectual del ataque.

Acosta cumple una condena de 22 años por secuestro y otra de cinco años por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, que habían sido halladas en su celda.

La cárcel actualmente está a cargo de un antiguo funcionario, Gilberto Farina, recientemente nombrado en el cargo.